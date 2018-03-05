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Материалы по теме:

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

На смену морозам, которые стояли в Самарской области на минувшей неделе, в ближайшие дни в регион придет потепление. Днем 19 февраля синоптики обещают температуру -4...-9 градусов. В ночь на вторник и на среду будет холодать до -9...-13 градусов. Днем 20 

19 февраля 2018, 08:49
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре

В Самарской области сегодня ожидается ухудшение погодных условий: снег и сильный ветер. 

«На территории Самарской области с 19 часов 30 января до 19 часов 31 января прогнозируется снег, слабая метель, порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. 
30 января 2018, 03:19
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Житель Саратова на трамвайных путях маршрута № 3 смог собрать 2 килограмма шампиньонов. Как заявил сам пенсионер местным журналистам, это уже второй подобный «улов» в течение недели.
Дождей давно нет, удивляется горожанин, а грибы растут, причем исключительно возле рельсов и 

31 августа 2017, 03:35
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