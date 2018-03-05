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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре
Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик …
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10 марта 2018, 04:53
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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04
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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
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5 марта 2018, 09:17
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады
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19 февраля 2018, 08:49
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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум
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14 февраля 2018, 01:22
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МЧС предупредило самарцев о снеге и сильном ветре
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30 января 2018, 03:19
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Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос …
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14 декабря 2017, 11:32
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ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
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31 октября 2017, 11:13
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Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях
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31 августа 2017, 03:35