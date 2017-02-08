В интернете появился первый трейлер американской ленты «Aftermath», в русскоязычном варианте получившей название «Последствия». Сценарий фильма был создан на основе реальной истории Виталия Калоева. Этот человек потерял жену и двоих детей при крушении самолета над Боденским озером в Германии, а впоследствии отомстил диспетчеру, виновному в трагедии.
Главную роль в картине играет Арнольд Шварценеггер. Продюсером выступил Даррен Аронофски.
Напомним, трагедия с пассажирским лайнером произошла 1 июля 2002 года. После столкновения российского самолета ТУ-154 и американского грузового Боинга-757 свыше 70 человек погибли.
Один из родителей, Виталий Калоев, узнал имя диспетчера, который дежурил в ту ночь, и расправился с ним на пороге его дома. Калоева признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако он освободился через два года. Суды вокруг этой трагической истории до сих пор идут, обстоятельства столкновения полностью не установлены.
Картина с Арнольдом Шварценеггером в мировой прокат выходит 7 апреля. Бюджет – более $10 млн. О том, будет ли лента приобретена для российского зрителя, информации пока нет.
|
«Экипаж» признан самым кассовым российским фильмом 2016 года
Лидером отечественного проката по итогам прошлого года признан фильм Николая Лебедева «Экипаж». Об этом было заявлено на церемонии вручения премии «Блокбастер» в российской столице.
|
7 февраля 2017, 10:14
|
Блокбастер по роману Лукьяненко «Черновик» снимают в нижегородском метро
В подземке Нижнего Новгорода начались съемки блокбастера «Черновик» по мотивам романа российского фантаста Сергея Лукьяненко. Процесс осуществляется по ночам, когда работа метро останавливается.
|
6 февраля 2017, 09:30
|
Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок «Аватара 2»
|
31 января 2017, 05:31
|
«Притяжение» стало новым лидером российского проката
Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
|
30 января 2017, 03:13
|
Самолёт Ту-154, упавший в Сочи, был изготовлен на самарском «Авиакоре»
Самолёт Ту-154 №RA-85572, который сегодня утром, 25 декабря, упал в Чёрное море, был изготовлен на самарском заводе «Авиакор». Там же «тушка» проходила техническое обслуживание, передает «Комсомольская правда». Борт находится в эксплуатации более 30 лет - с 1983 года.
|
25 декабря 2016, 01:03
|
В блогах: авиакатастрофа куйбышевского самолёта "Ту-4"
Блогер babsund напоминает, что ровно 65 лет назад произошла одна из самых загадочных авиакатастроф в истории Самары. "18 августа 1951 года под Саратовом разбился самолёт "Ту-4", изготовленный на Куйбышевском авиазаводе. Погибли 15 куйбышевцев - членов экипажа. Хоронила их вся …
|
18 августа 2016, 05:37
|
Названы подробности крушения самолета в Оренбуржье
В авиакатастрофе близ Соль-Илецка в районе поселка Елшанка погиб директор аэроклуба имени Ю.А.Гагарина Сергей Дурнев. Об этом сообщают региональные и федеральные информагентства.
|
29 июня 2016, 12:46
|
Эксперты определили тип взрывчатки, уничтожившей А321
Специалисты всесторонне исследовали материалы дела о катастрофе с российским лайнером А321 и определили тип взрывчатки, уничтожившей пассажирский самолет, унесшей жизни 224 человек. Эту информацию распространил «Коммерсант». По сведениям издания, бомбу злоумышленники могли соорудить, взяв за основу пластиковую взрывчатку С-4. Данное …
|
25 декабря 2015, 12:45