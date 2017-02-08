Самолёт Ту-154, упавший в Сочи, был изготовлен на самарском «Авиакоре» передает «Комсомольская правда». Борт находится в эксплуатации более 30 лет - с 1983 года.

… Самолёт Ту-154 №RA-85572, который сегодня утром, 25 декабря, упал в Чёрное море, был изготовлен на самарском заводе «Авиакор». Там же «тушка» проходила техническое обслуживание,. Борт находится в эксплуатации более 30 лет - с 1983 года.