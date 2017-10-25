358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике» Акционерное общество «Авиаагрегат» заплатит холдингу «Технодинамика» 358 миллионов рублей за лицензию на использование его товарных знаков. Соответствующее сообщение появилось на портале Госзакупок. Договор заключается на пять лет, ежемесячно «Авиаагрегат» будет выплачивать около 6 миллионов рублей. За это он получит право …