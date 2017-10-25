Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, а годичная госпошлина за право на торговлю спиртным составляет 65 тысяч рублей. При этом в Минздраве считают, что новшество повысит доступность спиртного для граждан.
В Минпромторге, в свою очередь, полагают, что данный подход окажет поддержку торговым точкам и предприятиям общепита, которые собираются работать лишь в курортный сезон. При этом в министерстве допускают возможность дальнейшего совершенствования законопроекта.
|
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона
|
24 октября 2017, 12:22
|
Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь
Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
|
20 октября 2017, 02:05
|
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя
|
16 октября 2017, 03:20
|
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь
Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
|
12 октября 2017, 01:25
|
Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами
|
6 октября 2017, 08:04
|
Торговцам будет проще заработать на улице?
Минпромторг намерен разрешить рыночным торговцам продавать свой товар на улице, пишет «Российская газета». Сейчас универсальным ярмаркам, на которых продают продукты и непродовольственные товары, запрещено организовывать торговлю вне капитальных строений. Так как у многих собственников денег на строительство таких зданий нет, …
|
27 сентября 2017, 07:09
|
358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике»
Акционерное общество «Авиаагрегат» заплатит холдингу «Технодинамика» 358 миллионов рублей за лицензию на использование его товарных знаков. Соответствующее сообщение появилось на портале Госзакупок. Договор заключается на пять лет, ежемесячно «Авиаагрегат» будет выплачивать около 6 миллионов рублей. За это он получит право …
|
11 сентября 2017, 03:45
|
Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм
«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
|
1 сентября 2017, 02:13
|
И снова «Шипр»: Минпромторг изучает возможность импортозамещения в парфюмерии
Минпромторг собирается проанализировать нюансы импортозамещения в сегменте парфюмерии и косметики. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
|
29 августа 2017, 03:29
|
Банк «Югра» потерял лицензию
|
28 июля 2017, 12:07
|
ФИА-БАНК оценили на миллиард
Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
|
21 апреля 2017, 03:40