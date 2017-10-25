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Материалы по теме:

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
Как сообщается, существующую схему установления минимальной стоимости можно сравнить с анализом мнений участников рынка, однако такой подход 

20 октября 2017, 02:05
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

В Кировской и Ярославской областях отмечено наибольшее число смертей, связанных  с отравлениями спиртными напитками. За первые 8 месяцев текущего года в этих регионах зафиксировано более 16 таких случаев на 100 тысяч жителей, рассказывают "Известия" со ссылкой на исследование Росстата.
Третье 

16 октября 2017, 03:20
Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

Только добровольно: Минпромторг и МЭР выступили против обязательных ГОСТов на алкоголь

 Минэкономразвития заявило, что является приверженцем добровольного принципа применения ГОСТов на алкогольном рынке. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на соответствующий проект отчета ведомства.
Так, эксперты МЭР говорят о необходимости корректировки терминологии, о введении принципа добровольности применения стандартов. По их мнению, 

12 октября 2017, 01:25
Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Минпромторг одобрил новую тактику борьбы с фальшивыми продуктами

Вскоре в России товары не по ГОСТу начнут лишать традиционных названий. Минпромторг одобрил революционную тактику борьбы с фальшивыми продуктами, которая позволит избавить покупателей от молочного шоколада без молока и цветочного меда без пыльцы. По словам экспертов, сейчас в России названия 

6 октября 2017, 08:04
Торговцам будет проще заработать на улице?

Торговцам будет проще заработать на улице?

Минпромторг намерен разрешить рыночным торговцам продавать свой товар на улице, пишет «Российская газета». Сейчас универсальным ярмаркам, на которых продают продукты и непродовольственные товары, запрещено организовывать торговлю вне капитальных строений. Так как у многих собственников денег на строительство таких зданий нет, 

27 сентября 2017, 07:09
358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике»

358 миллионов за товарные знаки и лицензию: «Авиаагрегат» заплатит «Технодинамике»

Акционерное общество «Авиаагрегат» заплатит холдингу «Технодинамика» 358 миллионов рублей за лицензию на использование его товарных знаков. Соответствующее сообщение появилось на портале Госзакупок. Договор заключается на пять лет, ежемесячно «Авиаагрегат» будет выплачивать около 6 миллионов рублей. За это он получит право 

11 сентября 2017, 03:45
Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

Поехали: «Роскосмос» выдал первую лицензию на космический туризм

«Роскосмос» выдал лицензию, предоставляющую право заниматься космическим туризмом. Инициатором проекта стала компания «КосмоКурс», разработавшая концепцию многоразовых суборбитальных полётов (без выхода на околоземную орбиту).
Некоторое время назад «КосмоКурс» проинформировал о заявках, поступивших от нескольких россиян, которые готовы заплатить от 200 до 

1 сентября 2017, 02:13
И снова «Шипр»: Минпромторг изучает возможность импортозамещения в парфюмерии

И снова «Шипр»: Минпромторг изучает возможность импортозамещения в парфюмерии

Минпромторг собирается проанализировать нюансы импортозамещения в сегменте парфюмерии и косметики. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Ведомство хочет узнать мнение российских производителей химии о перспективах производства сырья, а экспертов по части парфюмерии и косметики — о возможности 

29 августа 2017, 03:29
Банк «Югра» потерял лицензию

Банк «Югра» потерял лицензию

Сегодня Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» на осуществление финансовых операций. При этом ранее один из акционеров банка Алексей Хотин предлагал регулятору план финансового оздоровления кредитного учреждения. План предусматривал, что обязательства банка перед АСВ в объеме 170 млрд рублей 

28 июля 2017, 12:07
ФИА-БАНК оценили на миллиард

ФИА-БАНК оценили на миллиард

Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
Аудит проводила "Профессиональная группа оценки". Рыночная стоимость имущества составила 1 миллиард 52 миллиона рублей, 

21 апреля 2017, 03:40
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