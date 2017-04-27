Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Речь ведется об официальных магазинах фирмы в самых крупных городах РФ. В данный момент в нашей стране 4 магазина Xiaomi — два в столице, один — в Санкт-Петербурге и еще один — во Владивостоке. В больших отечественных сетях электроники появятся отделы формата shop-in-shop — «магазин в магазине». В компании надеются, что за год бренд войдет в топ-5 по объему продаж смартфонов в России.
Появившаяся в 2010 году Xiaomi представила свой первый смартфон годом позже. Сейчас корпорация производит различную цифровую технику, включая ноутбуки и телевизоры.
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