По итогам 2015 года граждане потратили 1 трлн. 200 млрд. рублей, что почти на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Количество проданных холодильников сократилось на 37 процентов, стиральных машин - на 35, телевизоров - на 47 процентов. Спрос на малую …