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27 марта 2018, 09:10
Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа

Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа

39-летний британец Роб Пауп решил повторить маршрут, по которому пробежал главный герой фильма «Форрест Гамп». За 18 месяцев он на своих двоих преодолел путь более чем в 15 тысяч миль с запада на восток США и обратно.

Роб уверяет, 
25 марта 2018, 09:44
К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

Аэронавигационная компания Space Adventures ищет желающих отправиться в космический тур к Луне. Предполагается, что путешественники пролетят в 97 километрах от поверхности спутника Земли. Это самое близкое расстояние до небесного тела, на которое совершались полеты с 1972 года.

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22 марта 2018, 04:58
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре

Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в 

13 марта 2018, 08:43
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
Как и в предыдущие годы, согласно сложившемуся ритуалу, большой иероглиф тушью написал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Действие транслировалось по местным телеканалам.
Как 

12 декабря 2017, 04:56
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек

Небольшое деревянное плавсредство с восемью трупами нашли дрейфующим возле берега в регионе Акита. Об этом информирует РИА «Новости».
Судя по всему, люди погибли несколько недель назад. Сейчас представители правоохранительных органов стараются установить детали этого беспрецедентного происшествия.
Как отмечается, к японским 

27 ноября 2017, 12:03
Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз

В России предложили ввести оформление виз через МФЦ. Сейчас чтобы получить разрешение на въезд, например, в страны Шенгенской зоны, необходимо много времени и денег. Так называемые «визовые центры», а попросту турфирмы, установили за свои услуги по оформлению документов цены, в 

31 мая 2017, 01:17
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

В турецком МИДе заявили, что страна продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на турецкие агентства.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал руководитель 

24 апреля 2017, 11:14
РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

По заявлению представителя МИД РФ, в настоящее время диалог более чем с двумя десятками государств ведется о полной отмене визового режима. Визовый режим упрощенного характера в данный момент обсуждается с сорока странами. В 24 такой вид контроля может оказаться полностью 
3 марта 2016, 10:13
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