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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Британец пробежал более 15 тысяч миль по маршруту Форреста Гампа
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25 марта 2018, 09:44
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
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20 декабря 2017, 11:10
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В Японии выбрали иероглиф уходящего года
В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
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12 декабря 2017, 04:56
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На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек
Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
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29 ноября 2017, 03:08
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В Японии прибило к берегу лодку с останками восьми человек
Небольшое деревянное плавсредство с восемью трупами нашли дрейфующим возле берега в регионе Акита. Об этом информирует РИА «Новости».
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27 ноября 2017, 12:03
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Россияне смогут экономить время и деньги при оформлении виз
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31 мая 2017, 01:17
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней
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24 апреля 2017, 11:14
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РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима
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3 марта 2016, 10:13