Появилось сообщение о проблемах с Интернетом у клиентов нескольких провайдеров в Европе. Они установили обновление Windows 10, после чего их устройства оказались отключены от Сети.

По сообщению BBC News, многие пользователи пожаловались, что обновление Windows 10 Anniversary Update отключило их устройства …