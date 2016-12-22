Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим Yota решила ввести новые тарифы, чтобы клиенты не переплачивали за лишний трафик.
Глава компании сообщил, что вместе с пакетами интернета абоненты смогут купить также пакеты минут для разговоров. Для действующих абонентов безлимитные опции останутся доступными.
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В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора
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ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения
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16 ноября 2016, 03:51
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Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет
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31 октября 2016, 11:31
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26 октября 2016, 05:11
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О новых сим-картах CwSim рассказал глава …
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25 августа 2016, 02:53
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Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом
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18 августа 2016, 03:03
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1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии
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3 июля 2015, 07:34
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Facebook в июле откроет первый офис в Африке
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30 июня 2015, 05:37
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Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla
Российский оператор связи Yota заявил о выпуске сим-карт для автомобилей с системой Connected Car, к которым относится и Tesla.
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Первые сим-карты появятся в продаже …
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22 апреля 2015, 07:51
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Мобильный Интернет правительству Самарской области предоставит "ВымпелКом"
Компания "ВымпелКом", известная под брендом "Билайн", выиграла тендер на предоставление услуг мобильного Интернета для департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области. В течение года госслужащие смогут следить за информацией в Сети со своих мобильных устройств. Кроме того, оператор обеспечит …
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6 февраля 2015, 05:36
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Yota Devices обещает создать двухэкранный планшет
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15 января 2015, 09:04
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Из Yota уходят основатели
Партнеры Алишера Усманова по телекоммуникационному холдингу Garsdale Сергей Адоньев и Альберт Авдолян собираются выйти из бизнеса. Вероятнее всего, это произойдет, если «Мегафон» купит «Скартел», отмечают "Ведомости".
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6 августа 2013, 12:02
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26 марта 2013, 11:21