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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
Партнером "МаксимаТелеком" должны стать "Беспроводные технологии". По словам специалистов, в частности, будет открыт доступ 

22 декабря 2016, 09:48
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В первом полугодии 2016-го порядка 7% абонентов поменяли оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты признаны рекордными за последние 5 лет. Прежде лишь 4–5% абонентов 

20 декабря 2016, 01:10
Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты назвали главные киберугрозы 2017 года

Эксперты японской компании Trend Micro предупредили, что уровень используемых преступниками технологий ежегодно растет, и составили список самых вероятных киберугроз на следующий год. По мнению специалистов, в 2017 году есть большая вероятность попыток взлома ресурсов компаний Apple и Adobe. Таке может увеличиться число 

19 декабря 2016, 11:41
Google назвал ТОП-10 самых популярных мемов среди россиян в 2016 году

Google назвал ТОП-10 самых популярных мемов среди россиян в 2016 году

Поисковик Google сделал подборку мемов, которые оказались наиболее популярными среди россиян в 2016 году. На первой позиции рейтинга "Патимейкер", в основе которого - трек от музыканта из Ростова. Виталий Пика продемонстрировал свое творчество, вызвавшее множество комментариев, весной этого года.
Второй 

15 декабря 2016, 10:59
Обновление Windows 10 отключило Интернет у многих пользователей

Обновление Windows 10 отключило Интернет у многих пользователей

Появилось сообщение о проблемах с Интернетом у клиентов нескольких провайдеров в Европе. Они установили обновление Windows 10, после чего их устройства оказались отключены от Сети.

По сообщению BBC News, многие пользователи пожаловались, что обновление Windows 10 Anniversary Update отключило их устройства 

14 декабря 2016, 03:28
В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

Федеральное правительство утвердило повышение цен на коммунальные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано в Интернете на портале правовой информации. Согласно документу, в Самарской области услуги ЖКХ подорожают в среднем на 4,3 процента.

Больше всего тарифы вырастут 

22 ноября 2016, 04:59
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предлагает меры налогового стимулирования компаний, при которых можно не индексировать тарифы ЖКХ на протяжении пяти лет. Как информируют отечественные агентства, об этом в Госдуме заявил глава службы Игорь Артемьев в ходе «правительственного часа».
По словам руководителя, теперь тарифы выше 

16 ноября 2016, 03:51
Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Россияне тратят в среднем 500 рублей в месяц на мобильный Интернет

Больше 60 процентов респондентов тратят на мобильный интернет в среднем от 300 до 600 рублей. И примерно такая же часть опрошенных считает эти цены высокими. Что касается скорости передачи данных, то ею довольны две трети пользователей.
Опрос россиян проводила компания 

31 октября 2016, 11:31
В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»

В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»

Минтранс России хочет повысить тарифы в системе «Платон» уже в следующем году, подорожание будет проходить в несколько этапов, заявил глава ведомства Максим Соколов. По его словам, в текущем году государство изъяло из системы на 18 млрд рублей больше, чем она 

26 октября 2016, 05:11
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.

О новых сим-картах CwSim рассказал глава 

25 августа 2016, 02:53
Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Составлен рейтинг стран с лучшим мобильным Интернетом

Эксперты английской компании OpenSignal составили перечень стран с наиболее скоростным мобильным Интернетом. Российская Федерация в рейтинге оказалась на 50-м месте со средним показателем скорости в сетях 3G и LTE 8,35 мегабит в секунду.
Первую позицию в списке заняла Южная Корея, 

18 августа 2016, 03:03
1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

Это примерно 1 млн 560 тыс. долларов. Оператор мобильной связи EE Ltd. «провинился» в нарушении правил приема жалоб своих пользователей. В частности, он не рассказывал им о том, что они могли оставить отзыв в специальной инстанции, если не довольны обслуживанием. 
3 июля 2015, 07:34
Facebook в июле откроет первый офис в Африке

Facebook в июле откроет первый офис в Африке

На сегодняшний день в Африке более 120 млн пользователей «Фейсбука», чуть менее года назад эта цифра равнялась 20 млн. Интернет-рынок Нигерии, Кении и других стран является быстрорастущим. Для расширения присутствия на континенте «Фейсбук» уже в следующем месяце откроет свой офис 
30 июня 2015, 05:37
Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Yota начинает выпуск SIM-карт для автомобилей Tesla

Российский оператор связи Yota заявил о выпуске сим-карт для автомобилей с системой Connected Car, к которым относится и Tesla.
Благодаря мобильному Интернету в ближайшем будущем автовладелец сможет дистанционно управлять автомобилем и узнавать о состоянии машины.
Первые сим-карты появятся в продаже 
22 апреля 2015, 07:51
Мобильный Интернет правительству Самарской области предоставит

Мобильный Интернет правительству Самарской области предоставит "ВымпелКом"

Компания "ВымпелКом", известная под брендом "Билайн", выиграла тендер на предоставление услуг мобильного Интернета для департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области. В течение года госслужащие смогут следить за информацией в Сети со своих мобильных устройств. Кроме того, оператор обеспечит 

6 февраля 2015, 05:36
Yota Devices обещает создать двухэкранный планшет

Yota Devices обещает создать двухэкранный планшет

Разработчик отечественных смартфонов YotaPhone, компания Yota Devices, предполагает выпустить планшет с двумя экранами. Один из дисплеев будет обычным, другой – на основе специальных электронных чернил. Предполагается, что новый гаджет будет достаточно большого размера: его диагональ составит девять или десять дюймов. 

15 января 2015, 09:04
Из Yota уходят основатели

Из Yota уходят основатели

Партнеры Алишера Усманова по телекоммуникационному холдингу Garsdale Сергей Адоньев и Альберт Авдолян собираются выйти из бизнеса. Вероятнее всего, это произойдет, если «Мегафон» купит «Скартел», отмечают "Ведомости".

Кто выступит покупателем - другие владельцы или сама Garsdale - пока непонятно, но новых совладельцев 

6 августа 2013, 12:02

"Ростелеком" будет конкурировать на рынке 3G+ с "Мегафоном", МТС и "Билайном"

Операторы мобильной связи Самарской области готовятся к началу новой ценовой гонки. Госкомпания "Ростелеком" объявила о запуске сети третьего поколения 3G+ в семи регионах Поволжья: Самарской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областях, а также в Республике Татарстан. Новичок обещает обеспечить мобильный 

26 марта 2013, 11:21
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