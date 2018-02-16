|
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти
|
19 февраля 2018, 07:48
|
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей
|
14 февраля 2018, 12:26
|
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина
Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.
Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.
Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что …
|
12 февраля 2018, 04:31
|
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки
Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на …
|
30 января 2018, 04:00
|
Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде
|
29 января 2018, 11:19
|
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
|
10 ноября 2017, 05:29
|
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
|
29 сентября 2017, 04:36
|
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года
|
31 июля 2017, 01:08
|
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества
|
21 июня 2017, 10:27
|
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»
13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
|
14 сентября 2016, 11:08
|
Йоан Молло принес "Крыльям Советов" награду ФИФА
|
14 октября 2015, 03:33
|
Герой России утверждает, что не причастен к поборам в Сызрани
Герой России и бывший начальник Сызранского вертолетного училища Николай Ярцев настаивает на собственной непричастности к скандальному уголовному делу. В этот четверг в Самаре прошло очередное заседание суда. Напомним, полковника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Уголовное дело Героя России …
|
24 октября 2014, 03:22
|
В Самаре по делу Героя России о вымогательстве допросят жителя Чечни
Сегодня, 23 октября, в Самарском гарнизонном военном суде проходит заседание по скандальному уголовному делу бывшего начальника Сызранского вертолетного училища, Героя России Николая Ярцева.
Сейчас допрашивают очередного свидетеля, он проживает в Чечне, с которой и установлена видеоконференц-связь.
|
23 октября 2014, 12:15
|
Героя России из Сызрани обвиняют в поборах: возможный ущерб – более 10 млн рублей
Бывшему начальнику Сызранского вертолетного училища и Герою России Николаю Ярцеву (на фото) могут вынести приговор в течение месяца. Напомним, с 2011 года полковника обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве с подчиненных денег - якобы офицер брал с сослуживцев …
|
21 октября 2014, 01:45
|
Герой России Николай Ярцев предстал в Самаре перед судом
В Самаре стартовал скандальный процесс по делу Героя России, бывшего начальника сызранского филиала военно-воздушной академии Николая Ярцева.
Напомним, офицера обвиняют в вымогательстве денег у подчиненных - якобы экс-начальник брал с сослуживцев по 5 процентов от премий. Всего фигурантов …
|
29 мая 2014, 04:38