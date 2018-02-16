Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде 24-летний житель Тольятти чудом избежал ограбления. Молодой человек зашел в подъезд своего дома на Рябиновом бульваре, и в этот момент его схватил за шею неизвестный. Злоумышленник потребовал у парня отдать ему деньги и мобильный телефон. Потерпевший решил не стоять на …