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Материалы по теме:

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на 

30 января 2018, 04:00
Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде

Молодого тольяттинца едва не ограбили в собственном подъезде

24-летний житель Тольятти чудом избежал ограбления. Молодой человек зашел в подъезд своего дома на Рябиновом бульваре, и в этот момент его схватил за шею неизвестный. Злоумышленник потребовал у парня отдать ему деньги и мобильный телефон. Потерпевший решил не стоять на 

29 января 2018, 11:19
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

Сборная России показала лучший результат за последние 23 года

30 июля в Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российская сборная заняла третье место в общем медальном зачете.
31 июля 2017, 01:08
Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Погибший в катастрофе самарский авиатор посмертно награжден орденом Мужества

Во вторник, 20 июня, в Самаре был посмертно награжден житель города, самарский авиатор Александр Зайцев, погибший при крушении самолета в Хабаровском крае.

Трагедия произошла в июле 2015 года. У военного самолета Ту-95 МС «Медведь» во время патрулирования отказали три двигателя. Пятеро 

21 июня 2017, 10:27
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
Йоан Молло принес

Йоан Молло принес "Крыльям Советов" награду ФИФА

Федерация отметила самарский клуб за самый быстрый трансфер. Напомним, Йоан Молло перешёл в КС на правах аренды из французского "Сент-Этьена". Сделка была проведена всего за 18 часов, после чего 26-летний полузащитник прибыл в Самару.
Первый матч за "крылышки" Молло провел 
14 октября 2015, 03:33
Герой России утверждает, что не причастен к поборам в Сызрани

Герой России утверждает, что не причастен к поборам в Сызрани

Герой России и бывший начальник Сызранского вертолетного училища Николай Ярцев настаивает на собственной непричастности к скандальному уголовному делу. В этот четверг в Самаре прошло очередное заседание суда. Напомним, полковника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело Героя России 
24 октября 2014, 03:22
В Самаре по делу Героя России о вымогательстве допросят жителя Чечни

В Самаре по делу Героя России о вымогательстве допросят жителя Чечни

Сегодня, 23 октября, в Самарском гарнизонном военном суде проходит заседание по скандальному уголовному делу бывшего начальника Сызранского вертолетного училища, Героя России Николая Ярцева.

Сейчас допрашивают очередного свидетеля, он проживает в Чечне, с которой и установлена видеоконференц-связь.
23 октября 2014, 12:15
Героя России из Сызрани обвиняют в поборах: возможный ущерб – более 10 млн рублей

Героя России из Сызрани обвиняют в поборах: возможный ущерб – более 10 млн рублей

Бывшему начальнику Сызранского вертолетного училища и Герою России Николаю Ярцеву (на фото) могут вынести приговор в течение месяца. Напомним, с 2011 года полковника обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве с подчиненных денег - якобы офицер брал с сослуживцев 
21 октября 2014, 01:45
Герой России Николай Ярцев предстал в Самаре перед судом

Герой России Николай Ярцев предстал в Самаре перед судом

В Самаре стартовал скандальный процесс по делу Героя России, бывшего начальника сызранского филиала военно-воздушной академии Николая Ярцева.

Напомним, офицера обвиняют в вымогательстве денег у подчиненных - якобы экс-начальник брал с сослуживцев по 5 процентов от премий. Всего фигурантов 
29 мая 2014, 04:38
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