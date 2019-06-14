В Италии госпитализировали девушку, потеющую кровью 21-летняя итальянка, имеющая весьма необычный недуг, была госпитализирована после того, как из ее кожи на лице и ладонях стала выделяться кровь. Как информируют зарубежные агентства, никаких ран у пациентки медики не нашли.

По рассказу самой жительницы Италии, на протяжении 3 …