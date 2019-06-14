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Самарчанка начала гнить после нескольких пластических операций
На днях на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну пришла самарчанка Велеслава Григорьева. Она рассказала, что стала жертвой пластических хирургов. Женщина заплатила сотрудникам одной из екатеринбургских клиник 2,5 миллиона рублей за несколько операций, но вместо красивого тела получила серьезные проблемы …
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6 июня 2019, 03:47
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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина
В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет …
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3 июня 2019, 12:03
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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Ректором Самарского медуниверситета избрали Александра Колсанова
В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете завершились выборы нового ректора. Его избрали сегодня на конференции научно-педагогических и медицинских работников. Большинство голосов - 128 набрал Александр Колсанов, 116 участников конференции отдали предпочтение Евгению Корымасову и 9 - набрал …
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29 мая 2019, 04:41
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В Италии госпитализировали девушку, потеющую кровью
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24 октября 2017, 10:08
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В России изобрели сухой заменитель крови
Ученые из Калужской области разработали уникальный аналог крови ПАМ-3. Его можно применять при травмах различного происхождения.
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19 апреля 2017, 11:20
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Ученые выяснили, что миллиард людей на Земле создали инопланетяне
Международный коллектив ученых установил, что порядка 1 млрд. людей на Земле создали инопланетяне. Главная отличительная особенность потомков пришельцев - отрицательный резус-фактор.
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17 октября 2016, 09:10
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Самарские студенты провели акцию по спасению жизней
Сегодня студенты самарского государственного технического университета приняли участие в добровольной донорской акции. На призыв сдать кровь нуждающимся откликнулись сотни молодых людей.
Будущие инженеры традиционно участвуют в этой гуманитарной акции, организованной крупнейшей общественной организацией страны Союз машиностроителей России.
Глеб Козлов, студент 2-го курса …
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3 октября 2016, 06:09
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Ученые впервые получили электричество за счет тока крови
Ученые впервые провели испытания на человеке топливного элемента, при помощи которого можно производить электричество в потоке крови. О своем открытии заявили шведские специалисты.
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10 августа 2016, 10:49
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Сдаешь кровь - спасаешь жизнь!
Накануне Национального дня донора Союз машиностроителей России провел юбилейное, 1000-е мероприятие в рамках программы по развитию массового добровольного донорства крови. 51 российский регион, 22 соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями СоюзМаш России и местными станциями переливания крови, 248 предприятий-участников, 60 …
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18 апреля 2014, 04:58
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Программа развития массового добровольного донорства продолжается
Участие Союза машиностроителей России в реализации программы массового добровольного донорства крови позволило спасти сотни человеческих жизней по всей стране. Акция, стартовавшая в 2011 году и охватившая более 40 регионов страны, сыграла важную роль в сохранении российского донорства.
Напомним, в январе 2013 …
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9 января 2014, 12:39
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