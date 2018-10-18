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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году
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17 октября 2018, 10:48
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В России будут отслеживать платежи объектов торговли
Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так …
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16 октября 2018, 03:18
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Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и …
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16 октября 2018, 09:42
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Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России
Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
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10 октября 2018, 09:26
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Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей
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10 октября 2018, 09:03
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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50