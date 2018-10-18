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Материалы по теме:

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост через Волгу вблизи села Климовка с обходом Тольятти и выходом на магистраль М-5 "Урал" начнут строить в следующем году. Предполагается, что на его возведение уйдет 4 года времени и 130 миллиардов бюджетных рублей, сообщает правительство Самарской области. Этот 
17 октября 2018, 10:48
В России будут отслеживать платежи объектов торговли

В России будут отслеживать платежи объектов торговли

Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так 
16 октября 2018, 03:18
Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и 
16 октября 2018, 09:42
Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
 
Результаты исследования показали, что уровень зарплат в разных городах весьма неравномерен, 
10 октября 2018, 09:26
Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Стало известно, что долги по зарплате перед сотрудниками ОАО «АвтоВАЗагрегат» составляют на сегодняшний день 2,4 млн рублей. Напомним, что в конце прошлого года эта сумма была в разы больше - людям не выплатили более 90 млн рублей. Нынешняя задолженность может 
10 октября 2018, 09:03
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

66% жителей страны хранит сбережения в рублях.
3 октября 2018, 11:02
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
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