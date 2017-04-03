Депутаты Госдумы выступили с законопроектом, который подразумевает лишение свободы сроком до 6 лет за кражу электроэнергии из объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на ТАСС.
По словам народных избранников, к таким деяниям, как кражи из нефте- и газопроводов следует приравнять кражу электроэнергии. Это даст возможность ликвидировать существующий правовой пробел.
В случае принятия законопроекта кража электроэнергии может повлечь лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до 6 месяцев. Возможные новые меры авторы инициативы объясняют участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только влечет убытки, но и негативно отражается на безопасности электросетей.
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