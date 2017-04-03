3
44
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888  8888888888   .d8888b.                   .d8888b.    .d8888b.       d8888  
       d88888        d88P  d88P  Y88b                 d88P  Y88b  d88P  Y88b     d8P888  
      d88P888       d88P        .d88P                      .d88P  888    888    d8P 888  
     d88P 888      d88P        8888"   888  888  888      8888"   888          d8P  888  
    d88P  888   88888888        "Y8b.  888  888  888       "Y8b.  888  88888  d88   888  
   d88P   888    d88P      888    888  888  888  888  888    888  888    888  8888888888 
  d8888888888   d88P       Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P        888  
 d88P     888  d88P         "Y8888P"    "Y8888888P"    "Y8888P"    "Y8888P88        888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону об ОСАГО. По данным «Коммерсанта», в частности, предполагается снижение объема выплат из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков.
Как сообщает издание, поправки представят в виде трех законопроектов, один из которых готов и направлен на 

3 апреля 2017, 12:08
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»

В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
По словам сенатора Дмитрия Шатохина, документ будет внесен уже в 2017 году. В регионах отмечена серьезная проблема с гаражными кооперативами в процессе проведения инвентаризации объектов 

31 марта 2017, 09:36
В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе

В Госдуму внесен законопроект, в котором идет речь о возвращении в школы и другие образовательные учреждения предмета «трудовое воспитание». Документ содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В перспективе возможно появление соответствующих изменений в законе «Об образовании в РФ». 

30 марта 2017, 09:40
В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»

В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»

В Самаре двое молодых людей украли из магазина ящик благотворительного фонда. Видео момента преступления опубликовали в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Что за поколение растёт? Денег - копейки, а срок им теперь светит реальный!" - сокрушается автор.
30 марта 2017, 06:49
Минфин ожидает начала работы tax free в России с 1 октября

Минфин ожидает начала работы tax free в России с 1 октября

Ведомства согласовали законопроект о работе tax free в России. В Министерстве финансов говорят о возможном его утверждении Государственной думой в ближайшее время. Пилотный проект может стартовать 1 октября этого года.
Как отмечается, законопроект одобрен в Минэкономразвития, Минпромторге и ФНС. Кабмин 

29 марта 2017, 09:28
Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

Увеличение призывного возраста до 30 лет не поддержал СФ

В Совете Федерации выступили против инициативы Госдумы об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. По мнению сенаторов, план по набору новичков в российскую армию и так выполняется. Кроме того, данное предложение кардинально расходится с курсом на постепенный переход 

27 марта 2017, 03:30
В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Совфеде предложили сажать стритрейсеров в тюрьму на пять лет

В Госдуму внесен законопроект о новшествах в УК РФ, которые подразумевают ужесточение наказания для стритрейсеров. Об этом сообщают РИА Новости.
По замыслам авторов предполагаемых нововведений, грубое нарушение правил общественного порядка водителями станут наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. рублей, 

27 марта 2017, 12:14
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

В Госдуме предлагают ввести понятие «опасные породы собак»

Российские приюты для животных обяжут принимать животных от граждан, общественники получат право проверять условия содержания питомцев, а еще предлагается ввести термин «опасные породы собак». Все эти новшества предполагает новый законопроект.
Одним из основных его положений считается четкая трактовка понятия «жестокое 

22 марта 2017, 03:30
Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область заняла 38 место по уровню энергодостаточности

Самарская область не обеспечивает себя электроэнергией. Использование ресурса на ее территории на 8 процентов, или на 1 млрд 700 млн кВт/ч, превышает его производство. Губерния занимает 38-е место в России по уровню энергодостаточности. Об этом говорится в исследовании «МИА Россия 

10 марта 2017, 01:06
В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Самаре ищут пропавший с охраняемой стоянки 25-тонный кран

В Куйбышевском районе Самары с охраняемой стоянки пропал 25-тонный кран. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 7 марта. Гусеничный кран ДЭК-251 используется для строительства домов. Он находился на охраняемой стоянке по улице Утевской. Когда именно он исчез, точно не 
9 марта 2017, 02:44
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию

Ученые из России намерены построить космическую солнечную электростанцию на земной орбите. Об этом сообщается в докладе сотрудников научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
По словам специалистов, этот путь получения энергии окажется самым перспективным и дешевым. «Космическая техника способна решить проблемы энергообеспечения землян 

20 января 2017, 09:38
Ученые создали ядерный реактор для базы на Марсе

Ученые создали ядерный реактор для базы на Марсе

Американские инженеры разработали ядерный реактор размером с пианино, который сможет обеспечивать первых поселенцев Марса электроэнергией в течение 15 лет. Об этом сообщает издание Annals of Nuclear Energy.
О разработке, которая поможет обеспечить электричеством базу колонистов на Марсе, рассказали американские исследователи из Национальной 

18 ноября 2016, 12:49
В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

В Самарской области у должников за электроэнергию начнут отбирать мебель и бытовую технику

Арестовывать имущество энергетики намерены совместно со службой судебных приставов региона.
О введении радикальных мер предупредило "Самараэнерго".  По данным компании, на сегодняшний день задолженность жителей Самарской области за электричество превысила 600 миллионов рублей. Больше всего должников проживает в Жигулевске, Чапаевске и 

3 октября 2016, 04:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна