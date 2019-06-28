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Мораторий на бензин в России продлять не будут
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27 июня 2019, 08:26
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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования
Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост …
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27 июня 2019, 11:21
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В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
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26 июня 2019, 11:07
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Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен
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26 июня 2019, 10:01
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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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Использование Единой биометрической системы хотят расширить
В России биометрию планируют масштабировать за пределы банковских услуг. Идентификацию граждан через Единую биометрическую систему вскоре могут начать использовать при получении государственных и муниципальных услуг, для прохода в аэропортах, безбумажного документооборота, в телемедицине и образовании. Об этом заявили в «Ростелекоме», …
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11 июня 2019, 01:31
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Тольяттинский «РТС-Банк» признали банкротом
Самарский арбитражный суд признал банкротом тольяттинский "РТС-Банк". Фемида удовлетворила заявление Центробанка. Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций 14 марта.
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16 мая 2019, 09:03
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Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться
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30 апреля 2019, 08:45
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Видео: в Самаре вынесли вердикт банде грабителей банков
В Самарском областном суде огласили вердикт по делу банды, совершившей серию нападений на банки. Группировка, в которую входили Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев, обвинялась в совершении более 20 преступлений. Помимо непосредственно ограблений им инкриминировалось убийство, незаконное ношение и …
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26 апреля 2019, 02:53
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В России кредитов под залог жилья больше не будет
Ужесточение контроля за работой микрофинансовых организаций: Центральный Банк разработал целый пакет мер по оздоровлению этого рынка. В первую очередь регулятор планирует запретить выдавать кредиты под залог жилья. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации.
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11 апреля 2019, 09:18
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В Тольятти кредиты выдавали уголовники
В Тольятти проверка прокуратуры выявила множество нарушений в работе кредитного потребкооператива "Строительно-сберегательная касса". Оказалось, что реестр членов и внутренние нормативные документы КПК не отвечают требованиям законодательства и даже содержат нормы, им противоречащие. Например, на сайте кооператива и в соцсетях есть …
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25 марта 2019, 09:48
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