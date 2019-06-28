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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост 
27 июня 2019, 11:21
В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку

В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. 
26 июня 2019, 11:07
Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

Самарец может сесть на 7 лет за вырубку 11 сосен

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26 июня 2019, 10:01
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
Использование Единой биометрической системы хотят расширить

Использование Единой биометрической системы хотят расширить

В России биометрию планируют масштабировать за пределы банковских услуг. Идентификацию граждан через Единую биометрическую систему вскоре могут начать использовать при получении государственных и муниципальных услуг, для прохода в аэропортах, безбумажного документооборота, в телемедицине и образовании. Об этом заявили в «Ростелекоме», 

11 июня 2019, 01:31
Тольяттинский «РТС-Банк» признали банкротом

Тольяттинский «РТС-Банк» признали банкротом

Самарский арбитражный суд признал банкротом тольяттинский "РТС-Банк". Фемида удовлетворила заявление Центробанка. Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций 14 марта.

- Бизнес-модель "РТС-Банк" носила кэптивный характер, - отмечали тогда в Центробанке. - Основным видом его деятельности являлось 
16 мая 2019, 09:03
Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться

Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться

Проценты по банковским вкладам в России в ближайшее время могут серьезно упасть. Эксперты уверены, что принятое решение Центробанка о том, что ключевая ставка денежного рынка останется на уровне 7,75 %, приведет к дальнейшему снижению процентов по депозитам. К концу года 
30 апреля 2019, 08:45
Видео: в Самаре вынесли вердикт банде грабителей банков

Видео: в Самаре вынесли вердикт банде грабителей банков

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В России кредитов под залог жилья больше не будет

В России кредитов под залог жилья больше не будет

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В Тольятти кредиты выдавали уголовники

В Тольятти кредиты выдавали уголовники

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25 марта 2019, 09:48
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