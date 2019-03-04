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Китайские овощеводы пойманы на воровстве воды
В Самарской области впервые за причинение ущерба экологии пойманы с поличным подпольные китайские овощеводы. В момент проведения рейда представителей управления Росрыболовства и силовиков нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кинель у села Красносамарское.
Главное нарушение …
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4 марта 2019, 10:07
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Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре
Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.
«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан …
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3 марта 2019, 12:34
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив
Стало известно, что детский круглосуточный оздоровительный центр санаторного типа «Услада» сбрасывал сточные воды в Усинский залив. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В зданиях лагеря работает местная система канализации, есть собственные очистные сооружения - отстойник и биологические пруды. …
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25 декабря 2018, 10:30
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В центре Самары прошла экологическая акция
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30 октября 2018, 11:54
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В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне
Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что …
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22 октября 2018, 08:19
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Иван Пивкин сохранил за собой пост главы Минтранса
Еще один член областного правительства избавился от приставки «врио». Свой пост сохранил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. Отмечу, сейчас с приставками врио по-прежнему работают Дмитрий Шляхтин (Минспорта), Александр …
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5 октября 2018, 09:39
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Дмитрий Азаров раскритиковал Минтранс за ликвидацию дебаркадера в Ширяево
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз подверг критике руководство регионального Минтранса. Теперь глава губернии высказал претензии по поводу ликвидации частного дебаркадера на пристани Ширяево. Это решение он назвал откровенно провальным, так как село лишилось возможности принимать туристические …
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22 августа 2018, 10:14
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Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры
Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную …
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15 августа 2018, 12:50
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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста
Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.
Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в …
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23 июля 2018, 04:40
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