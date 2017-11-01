10
08
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, сколько самарцев поймали за курение в общественных местах и сколько денег за нарушение с них взыскали. Общая сумма взысканий за нарушение антитабачного закона составила около миллиона рублей. С начала года 40 граждан  оштрафовали на 40 

11 октября 2017, 10:05
В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
Мужчина таким образом рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark. Стражи порядка несколько раз попросили его снять маску, но гражданин 

10 октября 2017, 03:15
В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы одобрили поправки о смягчении областного антиалкогольного закона. Планируется, что поправки внесут уже этой осенью. Предполагается снять запрет на продажу спиртного в День студента (25 января), Международный день студентов (17 ноября) 
19 сентября 2017, 01:45
Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Красный свет: Закон о большегрузах откладывается минимум до августа

Начало действия нового закона об ограничении на въезд в область в дневное время большегрузов откладывается как минимум до августа.
Напомним, документ был принят губдумой и подписан главой региона еще в июне. Его задача - разгрузить дороги и ускорить темпы их 

19 июля 2017, 02:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.