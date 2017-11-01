Сегодня, 1 ноября, в Российской Федерации начинают действовать поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они оговаривают обязанности для обладателей VPN-сервисов, анонимайзеров и операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенной информации.
Как гласит нововведение, данные сервисы должны фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ ресурсам. В ином случае Роскомнадзор может принять постановление об ограничении доступа к информационному ресурсу, игнорирующему существующие нормы. Иначе говоря, заблокированным окажется сам анонимайзер и (или) VPN-сервис.
При этом эксперты оговариваются, что требования ФЗ не касаются операторов государственных информационных систем, государственных органов и т.д., если перечень пользователей заблаговременно установлен их владельцами и использование таких систем идет в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, скажем, в финансово-кредитной сфере. Владельцам VPN-сервисов и анонимайзеров будет предложен реестр со списком ресурсов, доступ к которым ограничен.
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