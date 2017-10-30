Проект закона о посмертном донорстве, дающий возможность гражданину России документировать свое согласие либо несогласие на изъятие органов после смерти, направили сенаторы на рассмотрение Государственной думы. Об этом информирует «РИА Новости».
В пояснительной записке к документу отмечается, что «в 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов». Как поясняют эксперты, эта инициатива долго анализировалась специалистами, на данный момент редакция документа доработана. Последний вариант законопроекта учитывает фактически все замечания со стороны Минздрава, комитета Госдумы по охране здоровья, а также кабмина, независимых экспертов и юристов.
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