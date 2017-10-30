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Материалы по теме:

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в 

30 октября 2017, 10:10
Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Народные избранники одобрили проект закона, усовершенствовав систему индексации алиментов. Согласно новшествам, организации смогут перечислять «детские» средства не только по требованию получателя, но и по исполнительному листу судебного пристава.
Как следует из законодательных поправок, организации, которые регулярно начисляют должнику деньги, могут 

27 октября 2017, 03:40
В Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме»

В Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме»

Группа народных избранников разработала и внесла в Государственную думу законопроект, который закрепляет в законодательстве Российской Федерации понятие "экстремальный туризм". Ряд поправок предлагают внести в закон "Об основах туристической деятельности".
В частности, оговаривается, что "экстремальный туризм – вид туризма, сочетающий активный 

26 октября 2017, 12:15
Госдума приняла закон об упрощении возврата излишне взысканных налогов

Госдума приняла закон об упрощении возврата излишне взысканных налогов

Госдума приняла в третьем чтении закон, целью которого является упрощение процедуры возврата излишне взысканных налогов. Законопроект уже был одобрен кабмином.
Согласно новым правилам, речь, в частности, идет об увеличении срока на подачу налогоплательщиком заявления о возврате излишне взысканных сумм с 

25 октября 2017, 02:10
Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Штрафы за содействие нелегалам хотят увеличить

Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для россиян за содействие нелегальным мигрантам. Согласно документу, гражданам, которые предоставят жилплощадь или транспорт нелегалам, будет грозить штраф до 5000 рублей, должностным лицам - до 50 000, а компаниям - до 500 000 рублей. Причиной 

24 октября 2017, 08:08
Запах денег: Минздрав предложил ввести минимальные цены на парфюмерию

Запах денег: Минздрав предложил ввести минимальные цены на парфюмерию

В Минздраве появилась инициатива создать механизмы определения минимальной розничной цены на парфюмерно-косметическую продукцию. Эта тема уже поднималась на совещании с Минфином, рассказывают "Известия".
В Минздраве журналистам сообщили, что целью возможного нововведения является недопущение использования парфюма в качестве суррогатного алкоголя. Для 

23 октября 2017, 10:10
Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

Огоньку не найдется: Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

В Министерстве здравоохранения России поддержали запрет курения возле подъездов жилых домов на расстоянии менее 10 метров от входа. Это вытекает из проекта отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон. Данный документ был отправлен Минздравом в Минстрой, Минюст и ряд других 

17 октября 2017, 09:12
Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола

Минздрав разработал форму и порядок выдачи справок о смене пола

Минздрав собирается предоставить гражданам России возможность менять пол по справке. Представленная ведомством форма документа размещена на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
В министерстве поясняют, что такие справки станут выдавать всем желающим после соответствующей врачебной комиссии. Она должна констатировать 

6 октября 2017, 02:14
Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Донорами крови в России в первой половине этого года стали почти 870 тысяч человек. Причем абсолютное большинство из них делают это бесплатно. Среди самых активных добровольцев - студенты. Для них традиционная акция прошла в Самарском государственном медицинском университете.
Мероприятие проводится 

5 октября 2017, 09:21
Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови в рамках Всероссийской программы лояльности представила уникальное мобильное приложение для доноров, которое в сентябре появится в магазинах Appstore и Google Play. Эта программа даст возможность пользователям оперативно получать доступ к разным привилегиям.
Будущему донору нужно войти в личный 

4 сентября 2017, 02:03
Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Коллектив скандинавских ученых обнародовал итоги большого исследования, согласно которым регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни человека. Информация об этом появилась в ряде научных изданий.
Прежде в научной среде бытовало мнение, согласно которому систематическая сдача крови способна причинять серьезный вред здоровью. Например, 

17 января 2017, 02:18
В САМГТУ сдавали кровь

В САМГТУ сдавали кровь

Студенты самарского технического университета совместно с крупнейшей общественной организацией страны "Союз машиностроителей России" провели масштабную благотворительную акцию по сдаче крови. Идейным вдохновителем проекта стал первый вице-президент Союзмаш России, первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Мероприятие длилось почти 

20 мая 2016, 05:53
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