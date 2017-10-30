Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.

Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в …