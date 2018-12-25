Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим В четверг, 20 декабря, в губернской столице проходит пресс-конференция министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Он расскажет о итогах работы ведомства за 2018 год и планах на 2019. По словам министра, год для Самарской области в сфере …