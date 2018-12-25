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Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского …
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25 декабря 2018, 01:26
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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С января ветеранам и семьям с детьми в Самарской области обещают увеличить выплаты
Стало известно, что с 1 января планируют увеличить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Повышение коснется многих категорий населения - инвалидов боевых действий и близких …
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24 декабря 2018, 01:24
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Какие перемены и события ждут культурное сообщество Самары в 2019 году
Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с руководителями региональных ведомств. Какие изменения и приятные сюрпризы ждут в 2019 году культурное сообщество губернии рассказал врио министра культуры Сергей Филиппов. Знаменитый самарский фестиваль «ВолгаФест» выйдет на новый уровень, театр «СамАрт» откроется после …
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21 декабря 2018, 11:35
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Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено …
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21 декабря 2018, 02:29
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Дмитрий Богданов: год для Самарской области в экономическом плане был хорошим
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20 декабря 2018, 11:19
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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Россияне набирают кредиты перед Новым годом
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19 декабря 2018, 09:03
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51