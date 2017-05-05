В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить на распространение сведений о способах самоубийства, а также различных побудительных мотивах и обстоятельствах добровольного ухода из жизни.
Итоги недавних исследований свидетельствуют: самоубийства среди подростков зачастую обусловлены их общением в Сети. Парламентарии говорят о прямой связи между популяризацией данного явления, даже выраженной в форме широкого освещения факта суицида в СМИ или в Интернете, с увеличением количества суицидов.
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