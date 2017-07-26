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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись 
14 мая 2017, 11:04
Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году учреждению культуры исполняется 80 лет. Самарцы и гости города смогут бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок. 
20 января 2017, 04:29
Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
Ученые приводят в качестве доказательства пример, 

16 января 2017, 12:25
Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Ученые: Компьютерные игры спасут от слабоумия в старости

Австрийские ученые установили, что предотвратить старческое слабоумие человеку помогут компьютерные игры. По мнению экспертов, тесты на внимание повышают настроение и тормозят процесс потери умственных способностей у пожилых людей. Эксперименты велись на протяжении 20 лет.
Ученые в результате продолжительных наблюдений сделали 

14 ноября 2016, 01:56
В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самарском доме молодежи пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров. Обучение организуют по шести самым востребованным направлениям добровольческой деятельности.

Можно выбрать из следующих программ: социальное, медицинское, спортивное волонтёрство, добровольческое направление в Российском движении школьников, волонтёрство в сфере медиа. Кроме того, будут 

5 октября 2016, 04:23
Ученые обнаружили останки древнего «компьютерщика»

Ученые обнаружили останки древнего «компьютерщика»

Близ греческого острова Антикер водолазы нашли среди корабельных обломков человеческие останки возрастом 2 тысячи лет. Ученые говорят, что этот человек работал на уникальном устройстве, которое в древности считалось самым высокотехнологичным и напоминало нынешний компьютер.
История этих исследований началась в 1900 

4 октября 2016, 05:52
Компьютерный «вирус МВД» может вскоре добраться до Приамурья

Компьютерный «вирус МВД» может вскоре добраться до Приамурья

В Хабаровском крае новый вирус заблокировал Интернет. Вредоносная программа разработана мошенниками для незаконного получения денег. Как сообщают местные СМИ, после заражения компьютеров на экранах появляется фальшивая страница официального сайта Министерства внутренних дел, на которой пользователям предлагают разблокировать доступ в Сеть 
8 сентября 2015, 10:40
Производители антивирусов заморозили цены на ПО для пользователей

Производители антивирусов заморозили цены на ПО для пользователей

В ближайшее время приобрести антивирусные программы для своего ПО можно будет по старым ценам.
Так, Eset и «Лаборатория Касперского» пообещали сохранить цены на свои продукты «замороженными» на 6 и 12 месяцев соответственно, сообщает «Лента. ру».
С нового года стоимость программ 

20 января 2015, 07:12
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