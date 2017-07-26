Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.
Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому устанавливают себе на персональные компьютеры очень "дырявую" защиту, которая не защищает от вредоносных атак.
Бесплатная антивирусная программа включает в себя только базовые функции для защиты и отличается по функционалу от платных версий.
По словам Касперского, Kaspersky Free будет доступен в США, Канаде, странах тихоокеанской Азии в июле. А к концу текущего года пользователи и других стран смогут установить себе на компьютеры данный антивирус. В России в 2016 году компания уже успешно протестировала продукт.
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