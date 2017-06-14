Раскрыта история создания «Косынки» для Windows Историю появления известной компьютерной игры «Косынка», которая на протяжении долгого времени сопровождала все версии ОС Windows в базовом наборе, раскрыл ее разработчик Уэс Черри. По его словам, игра была им создана от скуки.

Сама идея появилась у специалиста в 1988 …