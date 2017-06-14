Специалисты компании Positive Technologies решили установить причины уязвимости IT-систем российских компаний, банков и госучреждений. Как оказалось, в большинстве IT-систем, которые находятся в распоряжении этих структур, установлена устаревшая система защиты. По данным экспертов, в среднестатистической компании ее в последний раз обновляли 17 лет назад.
Как отмечают специалисты Positive Technologies, лишь в 23% случаев уязвимость IT-систем была результатом использования словарного пароля. А в 77% случаев причиной оказались устаревшие веб-приложения.
Преодолеть защиту IT-систем зачастую оказывается под силу даже не очень опытному хакеру. В итоге он получает доступ ко всем закрытым данным. По словам специалистов, причина продолжения пользования устаревшим ПО банальна. Многие системные администраторы следуют догме, согласно которой действовать начинают только в случае реальной угрозы.
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