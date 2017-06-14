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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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В России появится аналог Skype для госслужащих

В России появится аналог Skype для госслужащих

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Принципиальным отличием от скайпа будет способность программы  работать без 

24 мая 2017, 02:52
С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

С российских госкомпаний предложили взимать плату за закупки иностранного ПО

В Минкомсвязи появилась идея обязать госкомпании, приобретающие зарубежное программное обеспечение, платить компенсацию при наличии у такой программы отечественного аналога. Эти деньги могут направляться в Фонд развития информационных технологий.
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4 мая 2017, 02:25
Раскрыта история создания «Косынки» для Windows

Раскрыта история создания «Косынки» для Windows

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Эксперты нашли уязвимость во всех версиях Microsoft Word

Эксперты нашли уязвимость во всех версиях Microsoft Word

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Глава компании Apple Тим Кук обратился к пользователям

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Он сообщил, 

19 сентября 2014, 06:58
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