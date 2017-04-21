Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.

Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать …