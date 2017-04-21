Лидером рейтинга богатейших женщин России оказалась жена бывшего столичного мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Об этом рассказывают российские информагентства.
Состояние Батуриной оценивается в $1 млрд. Далее в списке идет экс-супруга председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева - Елена ($600 млн).
Третье место в этом году досталось владелице группы S7 Наталии Филевой. Ее состояние, по данным СМИ, $190 млн.
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