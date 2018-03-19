11
23
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   8888888b.   888    d8P             8888888888P   .d8888b.   88888888888 
 d88P" "Y88b  888   Y88b  888   d8P                    d88P   d88P  Y88b      888     
 888     888  888    888  888  d8P                    d88P    Y88b. d88P      888     
 888     888  888   d88P  888d88K       .d88888      d88P      "Y88888"       888     
 888     888  8888888P"   8888888b     d88" 888     d88P      .d8P""Y8b.      888     
 888 Y8b 888  888 T88b    888  Y88b    888  888    d88P       888    888      888     
 Y88b.Y8b88P  888  T88b   888   Y88b   Y88b 888   d88P        Y88b  d88P      888     
  "Y888888"   888   T88b  888    Y88b   "Y88888  d8888888888   "Y8888P"       888     
        Y8b                                 888                                       
                                            888                                       
                                            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына

Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына

В Тольятти будут судить 42-летнюю женщину. Ей инкриминируют оставление ребенка в опасности.

В 2012 году врачи сообщили, что у ее сына имеются серьезные проблемы со здоровьем. Медики назначили ребенку курс лечения, однако женщина полностью проигнорировала рекомендации. До 2017 года мальчик не 

28 февраля 2018, 03:27
Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка

За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.

Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных 

13 февраля 2018, 03:38
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за халатности медицинских сотрудников, сообщает областной следственный комитет.
 
По версии следователей, 13 июня этого года в приемное отделение Шенталинской ЦРБ поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в 
23 сентября 2017, 03:25
Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Как выяснили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения в процессе исследования, в последнее время россияне стали меньше доверять медикам. Если с 2010 по 2015 годы о доверии к представителям данной области заявляли свыше 50%респондентов, то в 2017—м – лишь около 

22 сентября 2017, 02:06
СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

Российскому Минздраву не хватает денег на зарплаты медикам в 2019-2020 годах. Из-за этого в бюджете может образоваться дыра, сообщают «Ведомости».
По сведениям издания, такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы. Там говорится, что денег в 

7 сентября 2017, 11:12
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная 
26 июня 2017, 08:00
Самарские блогеры требуют показать «грамотея», который перепутал имя первого космонавта

Самарские блогеры требуют показать «грамотея», который перепутал имя первого космонавта

Блогер eirc63 сообщил, что в Самаре перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина. На масштабном фестивале «ВолгаФест» организаторы повесили на сцене баннер с фактической ошибкой. Фотографию первого космонавта планеты Юрия Гагарина подписали именем Алексей. Организаторы уже повинились. «Такие недочеты случаются 
14 июня 2017, 09:00
В блогах: в Самару отправили листовки с призывом «Трави бобров»

В блогах: в Самару отправили листовки с призывом «Трави бобров»

Блогер Вадим Афанасьев рассказал в "Фейсбуке", что "скоро в Самаре могут появиться такие прекрасные листовки": "Организаторы из благотворительного фонда «Столица милосердия» призовут горожан «травить бобров». На экологическое преступление наших земляков может толкнуть отнюдь не кровожадность благотворителей, а ошибка «дезигнера» 
30 сентября 2016, 10:05
В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото

В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото

В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
 
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и 
11 июня 2016, 05:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх