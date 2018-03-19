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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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Тольяттинку будут судить за отказ лечить сына
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28 февраля 2018, 03:27
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию
Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года, откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров.
Медицинское учреждение, рассчитанное на 250 посещений в день, уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. …
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24 января 2018, 12:25
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Медики рассказали правду о влиянии суперлуния
Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
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1 декабря 2017, 03:31
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам
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22 сентября 2017, 02:06
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СМИ: Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу
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7 сентября 2017, 11:12
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Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников
Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная …
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26 июня 2017, 08:00
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Самарские блогеры требуют показать «грамотея», который перепутал имя первого космонавта
Блогер eirc63 сообщил, что в Самаре перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина. На масштабном фестивале «ВолгаФест» организаторы повесили на сцене баннер с фактической ошибкой. Фотографию первого космонавта планеты Юрия Гагарина подписали именем Алексей. Организаторы уже повинились. «Такие недочеты случаются …
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14 июня 2017, 09:00
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В блогах: в Самару отправили листовки с призывом «Трави бобров»
Блогер Вадим Афанасьев рассказал в "Фейсбуке", что "скоро в Самаре могут появиться такие прекрасные листовки": "Организаторы из благотворительного фонда «Столица милосердия» призовут горожан «травить бобров». На экологическое преступление наших земляков может толкнуть отнюдь не кровожадность благотворителей, а ошибка «дезигнера» …
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30 сентября 2016, 10:05
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В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото
В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и …
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11 июня 2016, 05:10