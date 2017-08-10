В Хабаровском крае в низовье реки на острове Большой Шантар застрял крупный кит. Млекопитающее никак не может выбраться из узкого места. Прибывшие на место спасатели делают все, чтобы освободить плененного гренландского кита.
Информацию о происшествии передал сегодня утром сотрудник нацпарка "Шантарские острова". Длина пленника - 13-метров. Скорее всего, он зашел в устье реки во время прилива. Огромные размеры животного не дают возможности ему выбраться. Вокруг уже собрались заинтересовавшиеся происшествием люди.
Инспекторы поливают кита из противопожарных помп, чтобы он не погиб. Сейчас специалистами разрабатываются несколько способов спасения.
Кстати, некоторое время назад в одном из портов в Калифорнии также заблудился кит. Он оказался в месте, где стояли яхты, и не мог самостоятельно выбраться. Спасатели направили его в безопасное место с помощью звуковой ловушки, воспроизводившей голос других китов.
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