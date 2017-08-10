Ученые: гренландские полярные акулы живут по 500 лет и дольше Гренландскую полярную акулу (Somniosus microcephalus) ученые назвали самой долгоживущей среди позвоночных. Коллектив американских и европейских специалистов утверждает, что эти представители фауны способны прожить 500 лет. Об этом рассказывается на страницах Science и Nature News.

Несколько лет назад ученые уже осуществляли …