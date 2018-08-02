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За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
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4 июля 2018, 11:53
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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01
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У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать
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8 мая 2018, 12:10
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В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро
Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.
Представительская машина была выпущена в 1970 году. …
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16 апреля 2018, 03:03
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов
В Соединенных Штатах у пенсионера была неожиданно обнаружена картина известного художника Джексона Поллока. Полотно оценивается в $15 млн, сообщают американские издания.
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14 июня 2017, 12:35
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет
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8 декабря 2015, 02:54
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США вернули Франции исчезнувшую картину Пабло Пикассо стоимостью $15 млн
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14 августа 2015, 02:26
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Таможня Корсики перехватила картину Пикассо
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4 августа 2015, 07:47