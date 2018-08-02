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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов 

4 июля 2018, 11:53
Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

21 июня публике впервые представили самую раннюю работу знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Это керамическая плитка, на которой великий гений изобразил Архангела Гавриила. Эту работу он выполнил в возрасте 18-19 лет.

Исследователи работали с плиткой около трех 
22 июня 2018, 12:01
У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

В Самаре начали бороться с излишне предприимчивыми гражданами. Несколько человек получили пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая, и выставили их на продажу в интернете. За каждый билет торговцы просили несколько тысяч рублей.

Как только стало известно о торговле 

8 мая 2018, 12:10
В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.

Представительская машина была выпущена в 1970 году. 
16 апреля 2018, 03:03
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов

Завалялась в гараже: пенсионер нашел среди хлама картину стоимостью 15 млн долларов

В Соединенных Штатах у пенсионера была неожиданно обнаружена картина известного художника Джексона Поллока. Полотно оценивается в $15 млн, сообщают американские издания.
Картина пылилась в гараже пожилого мужчины, который задумал перебрать старые вещи перед переездом в дом престарелых. По рекомендации знакомого 

14 июня 2017, 12:35
Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине

Живописец из Соединенных Штатов Люк МакГарри запечатлел наиболее важные события 2015 года на одной картине. Здесь, по его задумке, есть все самое значимое, что случилось в политике, общественной жизни, спорте, культуре в уходящем году. В том числе, трагедии и уход 
15 декабря 2015, 12:19
Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет

Под «Моной Лизой» да Винчи обнаружили скрытый портрет

Под всемирно известным шедевром живописи обнаружили скрытый портрет. Об этом сообщил французский ученый Паскаль Котт, который на протяжении ряда лет использует при изучении творений великих мастеров разработанный им самим «метод усиления слоев». По его словам, при помощи этого метода появляется 
8 декабря 2015, 02:54
США вернули Франции исчезнувшую картину Пабло Пикассо стоимостью $15 млн

США вернули Франции исчезнувшую картину Пабло Пикассо стоимостью $15 млн

Путешествие знаменитой «Парикмахерши» Пабло Пикассо успешно завершено. В четверг картину вернули во Францию, где её местом прописки вновь стал музей современного искусства в Париже. Шедевр был похищен из музейных запасников в 2001 году. Тогда его стоимость оценивалась в 2,5 млн 
14 августа 2015, 02:26
Таможня Корсики перехватила картину Пикассо

Таможня Корсики перехватила картину Пикассо

На пути в Швейцарию таможенники острова Корсика во Франции задержали картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины". Шедевр мирового искусства, объект национального достояния Испании, пытались перевезти в грузовом судне.

Картину, возраст которой перевалил за сто лет, эксперты оценивают минимум в 
4 августа 2015, 07:47
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