Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать В Самарской области закрыт несанкционированный детский лагерь, располагавшийся на острове Голодный. Организовал его предприниматель из Тольятти, несмотря на то, что лицензии на это у него не было. Бизнесмен через соцсети нашел желающих и заключил договоры с родителями 19 несовершеннолетних в …