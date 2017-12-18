Житель российской столицы стал владельцем острова в Хабаровском крае, где в перспективе в рамках известной программы «дальневосточный гектар» собирается возвести туристический центр и организовывать квесты. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на Минвостокразвития.
Мужчина со своей семьей выбрал остров недалеко от побережья. Его площадь составляет 3 гектара. В ближайшее время москвичи намерены начать его освоение. Уже появилась первая версия соответствующего сайта, анализируются нюансы бизнес-модели. Первый квест запланирован на лето 2018-го, сообщает РИА Новости.
Участников игры собираются привозить на остров на моторной лодке. На территории будет большое жилое строение, оборудованная территория для палаточного лагеря, зоны для шашлыков и т.д..
|
Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр
Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
|
4 декабря 2017, 09:06
|
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек
Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
|
29 ноября 2017, 03:08
|
Детей на надувных лодках свозили на остров под Самарой и оставляли выживать
|
21 июля 2017, 03:57
|
Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками
Сотрудник областного МВД Ольга Шелест рассказала, что в прошедшие выходные в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся удивительный полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я!». Примерить бронежилет, пострелять в электронном тире, сдать экзамен на знание правил дорожного движения, познакомиться с азами …
|
19 июля 2017, 09:46
|
На самарском острове обнаружили лагерь выживания для подростков
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту организации несанкционированного детского лагеря. Подростки в возрасте от 10 до 16 лет проживали в палатках на острове Голодный. По данным правоохранителей, там обнаружили двадцать детей. С ними были трое взрослых мужчин. Сообщается, …
|
13 июля 2017, 09:41
|
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»
Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru
На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места …
|
11 июня 2017, 06:37
|
В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб
Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В …
|
24 мая 2017, 08:42
|
Экологи нашли самое грязное место на Земле
|
17 мая 2017, 01:28