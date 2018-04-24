Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением. В июне 2016 года гастроскопия показала, что в желудке мужчины находится инородное тело. Пришлось проводить дополнительную операцию, чтобы удалить его.
Пострадавший мужчина решил добиваться возмещения морального ущерба через суд. Позицию истца поддержала и прокуратура. Специалисты пришли к выводу, что проблемы со здоровьем у оренбуржца связаны именно с ошибкой медиков.
зержинский суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в пользу истца. С больницы взысканы 200 тысяч рублей, сообщает РИА Оренбуржье.
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