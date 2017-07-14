В Керченском проливе пограничники задержали 53-летнего жителя Саратова, который плыл в Крым на самодельном плоту. Об этом рассказали федеральные СМИ со ссылкой на информацию ФСБ.
Мужчину обнаружили в одной миле от берега. Он на плоту из пластиковых бутылок и досок направлялся от порта Кавказ в Крым.
Как пояснил сам гражданин, несколько лет назад он задумал стать путешественником и даже направил заявление в паспортный стол с просьбой снять его с регистрации по месту жительства в городе на Волге. Так или иначе, после истории с плотом саратовцу вынесли предупреждение за нарушение пограничного режима в территориальных водах России.
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