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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

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На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
По информации свидетелей инцидента, принадлежащий пожарной службе КамАЗ оказался на набережной для пополнения запасов 

5 июня 2017, 02:14
В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги

В комитете по бюджету и налогам разработан законопроект, подразумевающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя. Как информируют отечественные агентства, авторы инициативы таким образом предлагают материально поддержать жителей двух российских регионов, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».

31 мая 2017, 12:21
В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани

В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани

22 мая, в полицию Саратова обратилась местная 50-летняя женщина, которая рассказала, что утром 16 мая в автобусе одного из городских маршрутов неизвестный вор украл ее сумку. В ней были наличные деньги в размере 8 тысяч рублей, банковские и дисконтные карты, 

24 мая 2017, 07:34
Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры

В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы Сызрань - Саратов. По предварительной версии полицейских, водитель на фуре Mercedes не справился 
22 апреля 2017, 05:10
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об аресте партии крымского вина на выставке в Италии. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как сообщается, ряд крымский компаний представили на выставке в Вероне свои вина, однако местная полиция по непонятным причинам арестовала всю продукцию. 

11 апреля 2017, 03:21
Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки

Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.
Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с 

31 марта 2017, 11:03
В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

В Крыму ученые нашли свидетельство чувства прекрасного у неандертальцев

Обнаруженная на крымской палеолитической стоянке Заскальная VI кость ворона со специфическими насечками говорит о наличии чувства прекрасного у неандертальцев. Как рассказывает издание PLOS ONE, такое умозаключение сделала международная группа археологов, работающая в этом регионе.
Находка, на которую наткнулись исследователи в 

30 марта 2017, 03:42
Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в 
14 декабря 2016, 09:47
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