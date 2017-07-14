В Саратове задержали двух серийных воровок из Сызрани 22 мая, в полицию Саратова обратилась местная 50-летняя женщина, которая рассказала, что утром 16 мая в автобусе одного из городских маршрутов неизвестный вор украл ее сумку. В ней были наличные деньги в размере 8 тысяч рублей, банковские и дисконтные карты, …