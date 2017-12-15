Жители Санкт-Петербурга на этой неделе рассмотрели в ночном небе сразу несколько НЛО. Как информируют отечественные агентства со ссылкой на очевидцев, объекты напоминали метеоры.
В соцсетях тут же появились сообщения о том, что в Северной столице наблюдается нашествие гуманоидов. Впрочем, многие вскоре заявили, что речь может идти об известном потоке Геминиды, который прогнозировало американское космическое агентство NASA. Это очень яркие белые кометы, летящие с невысокой скоростью, и зачастую не оставляющие следов. При хороших метеоусловиях они различимы с поверхности нашей планеты.
Вместе с тем появились версии об истребителях, осуществляющих учебные полеты. О том, чем в реальности оказались загадочные объекты, так и не сообщалось.
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