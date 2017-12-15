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Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи 

13 декабря 2017, 12:09
Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
Как говорит исследователь, он давно ведет наблюдения в этом регионе и 

12 декабря 2017, 12:07
Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы на южнокорейском пляже зафиксировали на свои мобильные устройства неопознанный летающий объект. НЛО двигалось на большой скорости и вскоре после появления исчезло из поля зрения.
Как сообщается, дискообразная конструкция летела на фоне облаков. В носовой части объект имел сложную конфигурацию, 

11 декабря 2017, 10:29
Миссия

Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной

В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
Как оказалось, таинственный объект на огромной скорости пролетел мимо американского исследовательского корабля. Ученые-уфологи допустили, что «звездолетом» управлял искусственный 

8 декабря 2017, 05:18
Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Американские специалисты-уфологи рассказали представителям информагентств о встрече со спиральным НЛО над горами в Соединенных Штатах, информирует издание «Версия».   По утверждению исследователей, принадлежащий представителям инопланетной цивилизации корабль наблюдали в штате Юта.
Инопланетяне, продолжают свой рассказ уфологии, могли предпринять попытку наладить контакт 

7 декабря 2017, 12:14
В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить 

14 ноября 2017, 05:15
Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей

Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей

В Северной столице у пожилой женщины похитили картины на 18 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на источники в полиции.
По предварительным сведениям, крупная кража произошла в период с 3 по 6 октября. Неизвестный преступник пробрался в 

6 октября 2017, 03:31
В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва 
6 апреля 2017, 05:17
В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео

В Санкт-Петербурге произошел новый взрыв. ЧП случилось примерно 15:05 в 16-этажном доме на проспекте Солидарности. По словам очевидцев, были слышны два хлопка на уровне 12 или 13 этажа. В результате обрушилась часть стены здания. В Сети появилось видео с последствиям 
6 апреля 2017, 04:57
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