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Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием
Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.
"24 марта …
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19 февраля 2018, 12:44
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Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся
Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют …
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12 февраля 2018, 06:24
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Феминистки заставили галерею убрать из экспозиции шедевр XIX века
Манчестерская художественная галерея оказалась в центре скандала из-за картины прерафаэлита Джона Уильяма Уотерхауса "Гилей и нимфы". Дело в том, что руководство учреждения было вынуждено убрать полотно из экспозиции из-за протестов феминисток. Активистки посчитали, что картина, на которой обнаженные нимфы соблазняют …
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1 февраля 2018, 09:54
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В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья
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27 октября 2017, 11:24
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В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов
Блогер Владимир Марин рассказал, что нужно сделать в Самаре для переселения людей из аварийного жилья. "У нас 203 дома были признаны аварийными до 2012 года, еще почти 600 - после. Из зданий со столетней историей вскоре предстоит переселить примерно …
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6 октября 2017, 08:22
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Некоторым самарцам купят новое жилье
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1 августа 2017, 12:08
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В Астраханской области молния убила 11-летнюю школьницу
Трагедия в Астраханской области. В результате удара молнии скончалась 11-летняя девочка. Сообщение об этом распространили местные СМИ. Как отмечается, школьница помогала взрослым загонять овец, и в это время вспыхнула молния… Смерть наступила мгновенно.
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19 апреля 2016, 02:28
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Британские туристы подрались с протестующими французскими моряками
Французские паромщики, опасаясь снижения заработной платы из-за передачи двух британских паромов конкурентам из Дании, заблокировали тоннель под Ла-Маншем. Это неизбежно привело к огромной автомобильной пробке длиной в 20 км. Французы не ограничились обычной забастовкой, они начали поджигать автомобильные покрышки на …
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22 июля 2015, 02:51
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани
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14 апреля 2015, 03:53
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Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже
Активисты общественного движения "За детство без рекламы" требуют запретить продажу игрушки, оснащённой встроенным диктофоном. Кукла, выпущенная компанией Тоy Таlk, задает детям различные вопросы и записывает ответы малышей. Весь диалог через Интернет отправляется на сервер. Противники говорящей Барби уверены, что производители …
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16 марта 2015, 04:39
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Шесть тольяттинских гандболисток начали тренироваться в составах сборных
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1 июля 2013, 02:43