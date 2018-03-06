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"24 марта 
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Феминистки заставили галерею убрать из экспозиции шедевр XIX века

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В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья

В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая должна была завершиться к 1 сентября этого года. Однако переезда до сих пор ждет 671 семья. Проблема уже вышла на федеральный уровень - за невыполнение сроков регион могут 

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В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

В блогах: 15 000 самарцев переселят из старых домов

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6 октября 2017, 08:22
Некоторым самарцам купят новое жилье

Некоторым самарцам купят новое жилье

Мэрия Самары объявила аукцион на приобретение 221 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Цена контракта - 375 миллионов рублей. На эти деньги планируют купить 11 тысяч квадратных метров. В среднем - 34 тысячи рублей за квадрат, что почти в 

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В Астраханской области молния убила 11-летнюю школьницу

В Астраханской области молния убила 11-летнюю школьницу

Трагедия в Астраханской области. В результате удара молнии скончалась 11-летняя девочка. Сообщение об этом распространили местные СМИ. Как отмечается, школьница помогала взрослым загонять овец, и в это время вспыхнула молния… Смерть наступила мгновенно.
Региональные информагентства уточняют, что погибшая жила с 

19 апреля 2016, 02:28
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Британские туристы подрались с протестующими французскими моряками

Французские паромщики, опасаясь снижения заработной платы из-за передачи двух британских паромов конкурентам из Дании, заблокировали тоннель под Ла-Маншем. Это неизбежно привело к огромной автомобильной пробке длиной в 20 км. Французы не ограничились обычной забастовкой, они  начали поджигать автомобильные покрышки на 
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

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Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже

Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже

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Шесть тольяттинских гандболисток начали тренироваться в составах сборных

1 июля в Астрахани и Звенигороде начинаются учебно-тренировочные сборы молодежной и юниорской сборных России по гандболу с участием представительниц тольяттинской «Лады».
1 июля 2013, 02:43
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