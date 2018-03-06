В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья В Самаре сорвана программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, которая должна была завершиться к 1 сентября этого года. Однако переезда до сих пор ждет 671 семья. Проблема уже вышла на федеральный уровень - за невыполнение сроков регион могут …