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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.

По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль 

4 апреля 2018, 01:26
12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. 
3 апреля 2018, 01:21
Прибыль ТоАЗа упала

Прибыль ТоАЗа упала

Чистая прибыль компании "Тольяттиазот" по итогам прошлого года упала более чем на 440 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. В 2017-м оно заработало 842 миллиона, тогда как в 2016-м 1 миллиард 283 миллиона. Выручка уменьшилась с 

27 марта 2018, 05:04
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В сентябре прошлого года в областной столице было зафиксировано мошенничество со стороны фирмы ООО «Окна Конкурент», сообщает региональное ГУ МВД.
По факту хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела.
Фирма рекламировала свои услуги в различных газетах и в сети Интернет, 

29 мая 2014, 12:48
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