Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, что окна не соответствуют заявленным характеристикам: они промерзали зимой и не обладали шумоизоляцией. Женщина не подписала акт приемки и попросила предпринимателя исправить выявленные недостатки, но тот отказался. Тогда она обратилась за помощью в суд.
В итоге служители Фемиды постановили, что ответчик должен выплатить клиентке 100 тысяч рублей, а сама она вернуть некачественные окна их установщику, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.
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