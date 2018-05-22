В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, сообщает пресс-служба главка.
В годы Великой Отечественной войны Елена Ковязина была санитаркой и много раз вытаскивала с поля боя раненных солдат. Во время одного из боев она получила сильную контузию. После окончания войны Елена Дмитриевна служила на Дальнем Востоке. В 1947 году она вернулась в Тюмень и поступила на на службу в милицию. После 10 лет работы в оперативном отделе УВД Елена Ковязина 20 лет провела в Госавтоинспекции.
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