Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍ В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в …