На фоне популярности сериала “Игра престолов” ежедневно в интернете публикуются сотни смешных коллажей с персонажами из телесериала. Не осталось в стороне и агентство “Уральский меридиан”.
19 июля на сайте издания была размещена статья под названием “Зима близко”, к которой прилагалось фото с персонажем из “Игры престолов” Недом Старком и надписью “В Кургане назревает отопительный скандал” на фоне курганских многоэтажек. Обсуждаемым коллаж стал из-за того, что лицо героя сериала авторы статьи поменяли на лицо мэра Кургана Андрея Потапова.
Как пишет Life.ru, администрация областного центра обратилась с жалобой в Роскомнадзор после того, как редакция “Уральского меридиана ” отказалась удалять мем с чиновником.
Региональное управление Роскомнадзора пока не дало ответ на обращение. Заместитель начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Нина Крылова сообщила сайту Znak.com, что в данном коллаже Роскомнадзор не находит ничего оскорбительного и, скорее всего, посоветует обратиться в суд.
Автор статьи Илья Винштейн говорит, что не хотел никого обидеть. И сделал данный коллаж из-за того, что «курганцы ждут зимы с таким же ужасом, как и персонажи сериала».
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