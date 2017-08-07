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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области 11 изданий исключили из реестра СМИ

В Самарской области 11 изданий исключили из реестра СМИ

Управление Роскомнадзора по Самарской области сняло с регистрационного учета 11 средств массовой информации: газет, журналов и интернет-сайтов.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, такое решение принято «на основании вступивших в законную силу судебных постановлений».

В списке ликвидированных СМИ: газеты «Самарское время», «Панорама 

4 августа 2017, 09:03
Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров

Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи 

3 августа 2017, 07:03
Новый мем: с Днем ВДВ поздравили журналиста НТВ

Новый мем: с Днем ВДВ поздравили журналиста НТВ

2 августа корреспондент НТВ пострадал во время репортажа под названием «Расплескалась синева...» о праздновании Дня ВДВ.
3 августа 2017, 12:03
Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Фронтмен группы Rammstein просит спасти его от звёзд российской эстрады

Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".

В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:

«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в 

31 июля 2017, 03:50
Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

Пассажир скандального рейса Москва - Барселона принес извинения за оскорбление русских

В одном из отечественных фильмов в исполнении актера Дмитрия Нагиева прозвучала знаменитая фраза “Вы все гов…о!”. Похожая ситуация произошла на борту рейса Москва - Барселона, где пьяный пассажир начал оскорблять русских после того, как ему запретили курить.

Как пишут СМИ, 22-летний 

27 июля 2017, 03:35
Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По  факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году  на возведение девятиэтажки на 80 квартир,  заведено уголовное 

27 июля 2017, 01:35
Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.

Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение 

25 июля 2017, 05:16
Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его 

25 июля 2017, 02:51
Около «Амбара» нашли 160 миллионов рублей: кому они принадлежат?

Около «Амбара» нашли 160 миллионов рублей: кому они принадлежат?

Земельный скандал на сотни миллионов рублей. В Куйбышевском районе Самары, неподалеку от ТЦ "Амбар", группа активистов развернула борьбу за свои сотки, которые им выдавались еще в конце 1980-х годов.

Спустя почти 30 лет, оказалась, что у людей нет права распоряжаться данной 

21 июля 2017, 07:14
Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей 

20 июля 2017, 11:25
Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Как вернуть вклады и где смотреть «Игру престолов»: что самарцы ищут в Интернете

Главными темами в запросах жителей Самарской области к поисковику «Яндекс» стали банк «Югра» и сериал «Игра престолов».
Интерес к банку, где  в начала июля ввели временную администрацию, оценили в 81 балл. Как уже сообщала «ТЕРРА», наложен мораторий на выплаты 
17 июля 2017, 08:07
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
ЦБ совместно с экспертами Минкомсвязи работает над изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и 

10 июля 2017, 03:41
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. 

28 июня 2017, 04:40
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