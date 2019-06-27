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Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей
Действующий резидент Особой экономической зоны «Тольятти», ООО «Керамогранит КЕДА» планирует вложить в новое производство керамического гранита в рамках импортозамещения 3,5 млрд рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. Продукция будет использоваться в отделке …
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26 июня 2019, 12:13
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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство
Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также …
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21 июня 2019, 11:15
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Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений
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20 июня 2019, 11:15
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Эксперты: самое время покупать евро
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19 июня 2019, 10:23
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Курс биткоина снова пошел вверх
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18 июня 2019, 09:46
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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом
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5 июня 2019, 11:11
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Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»
В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. …
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17 мая 2019, 03:12
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Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?
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25 апреля 2019, 10:05
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Финансовый развод в рамках закона: подводные камни инвестиционного страхования
Клиенты российских банков все чаще «покупаются» на обещание повышенной доходности вложений и в итоге выясняют, что оформили не депозитный вклад, а инвестиционное страхование жизни. Это вид накопительного страхования с инвестиционной составляющей. Вложенные клиентом деньги распределяются страховой компанией между безрисковыми инвестиционными …
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19 апреля 2019, 07:52
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На какую помощь от государства могут рассчитывать промышленные предприятия Самарской области?
Сейчас из 1,5 триллионов рублей годового внутреннего регионального продукта порядка 40 % обеспечивает промышленный сектор. Разогнать его динамику в 2019 году должны сразу два национальных проекта. Один призван повысить экспорт, другой - производительность труда. Коммерсанты смогут рассчитывать на льготные кредиты, …
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5 апреля 2019, 05:20
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
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4 марта 2019, 08:34
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Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане
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30 марта 2018, 06:12
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Золото «ФИА-Банка» все-таки купили
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19 февраля 2018, 09:02
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Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей
Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.
Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал …
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9 января 2018, 11:52
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Золото «ФИА-банка» никто не берет
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3 ноября 2017, 02:44
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Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота
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12 октября 2017, 09:08
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Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки
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11 июля 2017, 10:14
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В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей
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27 июня 2017, 10:22
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В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями
Минэкономразвития согласовывает документы о легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями с 1 января 2018 года. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на замглавы ведомства Олега Фомичева.
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26 апреля 2017, 09:46
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