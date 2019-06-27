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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Резидент ОЭЗ «Тольятти» инвестирует в производство керамогранита 3,5 млрд рублей

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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также 
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Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Главное событие этого четверга - 4-х часовая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По данным колл-центров, всего поступило более миллиона обращений. Большинство касаются проблем в здравоохранении, образовании, в ЖКХ, много жалоб от обманутых дольщиков, от молодых семей по поводу 
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Эксперты: самое время покупать евро

Эксперты: самое время покупать евро

На финансовом рынке, похоже, наступил идеальный момент для покупки евро. Впервые за последний месяц курс этой валюты опустился ниже 72 рублей. Аналогичная ситуация была 23 мая. При этом финансовые аналитики отмечают, что восстановление произойдет не раньше, чем через месяц. 
 
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Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх. За прошлую неделю главная криптовалюта выросла почти на 20 %, достигнув отметки в 9323 доллара за штуку. В сравнении с июнем прошлого года биткоин подорожал уже на 39 %. Аналитики связывают это с 
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18 июня 2019, 09:46
Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
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Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких 
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Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 
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Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

Курс евро достиг своего минимума в 2019 году. В ходе торгов на Московской бирже он опускался ниже 71 рубля 50 копеек. По мнению экспертов, это связано со стагнацией экономики в Германии. Доллар сейчас тоже недорогой - 64 рубля. Куда лучше 
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Финансовый развод в рамках закона: подводные камни инвестиционного страхования

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На какую помощь от государства могут рассчитывать промышленные предприятия Самарской области?

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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

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4 марта 2019, 08:34
Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, 

30 марта 2018, 06:12
Золото «ФИА-Банка» все-таки купили

Золото «ФИА-Банка» все-таки купили

На золотые слитки тольяттинского «ФИА-Банка» все-таки нашелся покупатель. Все лоты, которые были выставлены на реализацию с 30 января по 12 февраля, приобрели частные лица, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Самым дорогим из проданных стал лот, состоящий из почти 

19 февраля 2018, 09:02
Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинец украл из ломбарда украшения на 600 тысяч рублей

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое произошло еще в мае прошлого года. По версии правоохранителей, преступление совершил 23-летний безработный местный житель.

Молодой человек раздобыл пистолет и отправился с ним на «дело». Зайдя в ломбард, злоумышленник наставил оружие на сотрудника, и забрал 

9 января 2018, 11:52
Золото «ФИА-банка» никто не берет

Золото «ФИА-банка» никто не берет

Аукцион по продаже монет и золотых слитков тольяттинского «ФИА-банка» в рамках дела о его банкротстве признан не состоявшимся. Ни индивидуальные предприниматели, ни компании не захотели в нем участвовать, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Повторные торги - теперь уже с 10-процентным 

3 ноября 2017, 02:44
Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота

Ученые: Швейцария ежегодно спускает в канализацию килограммы золота

Порядка 43 килограммов  чистого золота в течение года утекает в водопроводную систему Швейцарии. Так утверждают в Центре по исследованию водоемов Eawag после исследования пробы сточных вод.
Концентрация драгоценного металла в осадках сточных вод весьма большая для восстановления, что делает его 

12 октября 2017, 09:08
Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

11 июля 2017, 10:14
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

В России легализуют интернет-торговлю драгоценностями

Минэкономразвития согласовывает документы о легализации онлайн-торговли ювелирными изделиями с 1 января 2018 года. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на замглавы ведомства Олега Фомичева.
По словам чиновника, в настоящее время идет согласование подзаконных актов по разрешению продажи драгоценностей с 

26 апреля 2017, 09:46
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