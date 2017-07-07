Тигрица и двое ее детенышей оказались звездами фотосессии в заповеднике "Земля леопарда" Приморского края. Фотоловушки зафиксировали, как котята безмятежно резвятся рядом с матерью, абсолютно не обращая внимания на то, что за ними пристально следят экологи. Как поясняют работники национального парка, главной героиней фотосессии стала самка тигра под номером T 7F.
Сначала в объектив фотоловушки попала она одна. Затем к этому месту подбежали два питомца, которые устроили настоящую борьбу. Но прежде они рассмотрели камеру со всех сторон и даже попробовали снять ее лапами.
Тигрятам не более 5 месяцев, но они уже весьма упитанные. Это говорит о том, что в парке много других животных и тигрица имеет возможность охотиться и способна прокормить своих детей.
В прошлом году, по словам специалистов, на "Земле леопарда" фотоловушки зафиксировали не менее 22 особей взрослых тигров и 7 котят. Количество леопардов в парке приближается к 80 особям. И амурские тигры, и дальневосточные леопарды занесены в Красную книгу РФ.
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