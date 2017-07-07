Маленький котенок заставил тольяттинца залезть на дерево Тольяттинские спасатели сообщили о проведении необычной операции. В выходные в Центр гражданской защиты поступило сообщение, что на дерево на улице Туполева залез 18-летний парень, и не может с него слезть. Он забрался примерно на уровень шестого этажа. Выяснилось, что забраться …