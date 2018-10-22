По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106 Проживающий в Калифорнии видеоблогер Павел Суслов организовал для своих американских френдов тест-драйв экзотических по местным меркам «Жигулей» — модели ВАЗ-2106. Тольяттинскую машину для теста он пригнал из одного из местных автоклубов.



В этот день на улицах Лос-Анжелеса была 40-градусная …