1
05
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: чистый кайф от Илона Маска

В блогах: чистый кайф от Илона Маска

Самарскому блогеру 63ru не понравились нападки многих россиян на миллиардера.

"Его ракета Falcon Heavy - как воплощение чистой мечты. - утверждает автор. - Этот запуск настолько реально крут и красив, что дух захватывает! Суперкар Tesla, улетевший на орбиту 
8 февраля 2018, 07:23
В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире

Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
Ориентировочная длина этого гигантского инженерного сооружения -  1 000 километров. Как утверждается, беспрецедентный проект «превратит засушливый 

1 ноября 2017, 02:29
По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106

По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106

Проживающий в Калифорнии видеоблогер Павел Суслов организовал для своих американских френдов тест-драйв экзотических по местным меркам «Жигулей» — модели ВАЗ-2106. Тольяттинскую машину для теста он пригнал из одного из местных автоклубов.

В этот день на улицах Лос-Анжелеса была 40-градусная 
24 сентября 2017, 01:01
Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
Известный миллиардер провел переговоры с мэром Лос-Анджелеса относительно 

19 июня 2017, 02:07
Полиция провела обыск доме основателя группы Kiss Джина Симмонса

Полиция провела обыск доме основателя группы Kiss Джина Симмонса

В Лос-Анджелесе в доме 65-летнего основателя группы Kiss Джина Симмонса стражи порядка провели обыски. Что именно хотели найти полицейские в особняке, до сих пор неясно. Семья музыканта и его фанаты шокированы происходящим. Поклонники уже прислали Симмонсу сотни писем, таким образом 
21 августа 2015, 03:42
Джаред Лето ударил фотографа в аэропорту Лос-Анджелеса

Джаред Лето ударил фотографа в аэропорту Лос-Анджелеса

18 августа известный актер и музыкант Джаред Лето со своим другом прилетел в Лос-Анджелес.
19 августа 2015, 09:49
Мэр Лос-Анджелеса поучаствовал в заполнении водохранилища чёрными шариками

Мэр Лос-Анджелеса поучаствовал в заполнении водохранилища чёрными шариками

В понедельник, 10 августа, мэр Лос-Анджелеса поучаствовал в сбросе 20 000 черных пластмассовых шариков в местное водохранилище. 

Метод заполнения шариками искусственных водоемов начали активно использовать в Лос-Анджелесе с 2008 года. Такая нехитрая схема защищает воду от загрязнений, разрастания водорослей 
12 августа 2015, 05:03
В Самаре под памятником

В Самаре под памятником "Ил-2" на Московском шоссе планируют проложить туннель

Правительство Самарской области объявило тендер на капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Цена контракта - 917 млн рублей. Работы должны начаться в этом году, а завершиться осенью 2015-го. Согласно информации с сайта госзакупок, кроме 

24 февраля 2014, 04:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх