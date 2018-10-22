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В блогах: чистый кайф от Илона Маска
Самарскому блогеру 63ru не понравились нападки многих россиян на миллиардера.
"Его ракета Falcon Heavy - как воплощение чистой мечты. - утверждает автор. - Этот запуск настолько реально крут и красив, что дух захватывает! Суперкар Tesla, улетевший на орбиту …
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8 февраля 2018, 07:23
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В КНР намерены построить самый длинный туннель-водопровод в мире
Специалисты из КНР в настоящее время тестируют различные способы прокладки самого длинного туннеля на планете для транспортировки воды из Тибетского в Синьцзян-Уйгурский район страны.
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1 ноября 2017, 02:29
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По дороге в Голливуд: В Лос-Анджелесе протестировали ВАЗ-2106
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24 сентября 2017, 01:01
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Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом
Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
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19 июня 2017, 02:07
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Полиция провела обыск доме основателя группы Kiss Джина Симмонса
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21 августа 2015, 03:42
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Джаред Лето ударил фотографа в аэропорту Лос-Анджелеса
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19 августа 2015, 09:49
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Мэр Лос-Анджелеса поучаствовал в заполнении водохранилища чёрными шариками
В понедельник, 10 августа, мэр Лос-Анджелеса поучаствовал в сбросе 20 000 черных пластмассовых шариков в местное водохранилище.
Метод заполнения шариками искусственных водоемов начали активно использовать в Лос-Анджелесе с 2008 года. Такая нехитрая схема защищает воду от загрязнений, разрастания водорослей …
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12 августа 2015, 05:03
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В Самаре под памятником "Ил-2" на Московском шоссе планируют проложить туннель
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24 февраля 2014, 04:50