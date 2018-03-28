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Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадала водитель легковушки …
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28 марта 2018, 06:35
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В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области
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28 марта 2018, 05:18
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
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28 марта 2018, 03:09
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Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
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15 марта 2018, 05:06
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40
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Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
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26 января 2018, 11:28
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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В Австрии оштрафовали человека-акулу
В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
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10 октября 2017, 03:15
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В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета
Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
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5 июня 2017, 10:02
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Правительство Австрии отказалось демонтировать дом Адольфа Гитлера
Руководители города Браунау-на-Инне не стали демонтировать здание, в котором появился на свет кровавый диктатор Адольф Гитлер. Такую информацию передают европейские информагентства.
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16 декабря 2016, 04:48