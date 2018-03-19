Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает Около года назад жительница Британии Джеки Дибб узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили женщине диагноз - лобно-височная деменция. Медики сказали, что ей осталось жить не более пяти лет.



Джеки и ее супруг решили, что терять уже нечего и остаток …