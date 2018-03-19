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Слово «мама» убрали с открыток ко Дню матери в Британии
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12 марта 2018, 09:37
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Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии
После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там …
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6 марта 2018, 04:58
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К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары
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28 февраля 2018, 11:39
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Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает
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22 февраля 2018, 09:56
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Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах
В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования. По статистике, каждый год численность …
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22 февраля 2018, 10:52
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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Половина самарских школ закрыта на карантин
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13 февраля 2018, 11:20