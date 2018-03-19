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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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К празднованию Дня матери в Великобритании две сети супермаркетов выпустили специальные политкорректные открытки. В них слово mother ("мама") в заменили на слово you ("ты"). После этого поздравление стало звучать как "Happy You Day" ("Поздравляю с твоим днем"). Подобные открытки появились в сети 
12 марта 2018, 09:37
Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

Окаменелый лес, которому 7 тысяч лет, обнаружен в Британии

После сильнейшего шторма в британском городе Редкар обнаружился окаменелый лес, возраст которого оценивается примерно в 7 тысяч лет. Морские волны смыли верхние слои песка на одном из пляжей, под которыми обнаружились останки древних деревьев, Как сообщает РИА Новости, там 
6 марта 2018, 04:58
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Жительница Британии потратила все сбережения, думая, что умирает

Около года назад жительница Британии Джеки Дибб узнала, что неизлечимо больна. Врачи поставили женщине диагноз - лобно-височная деменция. Медики сказали, что ей осталось жить не более пяти лет.

Джеки и ее супруг решили, что терять уже нечего и остаток 
22 февраля 2018, 09:56
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.

Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на 
21 февраля 2018, 03:47
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Половина самарских школ закрыта на карантин

Половина самарских школ закрыта на карантин

В Самаре из-за распространяющегося вируса гриппа на карантин закрылось больше половины школ - всего 79 учебных заведений. Причем часть из них частично - только начальные классы, а часть полностью. Все зависит от количества болеющих детей, чтобы учебный процесс был остановлен, 

13 февраля 2018, 11:20
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