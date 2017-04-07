Компания Adidas собирается выпустить партию кроссовок, сделанных с помощью 3D-печати Digital Light Synthesis. В следующем году всемирно известный производитель намерен реализовать 100 000 таких пар спортивной обуви.
По сообщениям специалистов концерна, кроссовки Adidas, подошву для которых изготавливают на 3D-принтере, станут производить массово. Futurecraft 4D окажется инновационной моделью, для которой используют упомянутую технологию.
Масштабной работой спортивный бренд займется вместе со стартапом Carbon, который специализируется на 3D-печати. В Adidas говорят о намерении представить первые образцы новинки уже в этом месяце, а далее темпы будут постепенно увеличиваться.
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