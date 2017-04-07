В Самарской области бомж украл из незапертой квартиры обуви на 13 тысяч рублей За помощью к сызранским полицейским обратилась 45-летняя женщина. Она заявила о пропаже нескольких пар обуви из своей квартиры, которая находится в доме на проспекте 50 лет Октября. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 13 тысяч рублей. Полицейские опросили жильцов дома. По …