Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной почты большей части актерского состава седьмого сезона. В их числе Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен), Лена Хиди (Серсея Ланнистер) и другие.
Некоторое время назад появилась информация, что хакеры похитили 1,5 терабайт информации американского телеканала НВО, а затем обнародовали часть похищенных сведений в интернете. Речь идет о технической информации о телеканале, а также сценариях к ряду эпизодов популярной телесаги. Сообщалось также, что злоумышленники потребовали существенный выкуп в биткоинах.
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