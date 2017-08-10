Фонд кино в 2017 году профинансирует «Притяжение 2» Бондарчука и еще 15 российских фильмов В Фонде кино решили, каким именно отечественным фильмам выделят государственные средства. Информация об этом появилась на сайте организации.

В общей сложности 16 проектов получат финансовую поддержку. При этом лишь шесть из них — безвозвратную.

На условиях полной возвратности деньги получат …