Сегодня, 18 мая, следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 43-летнего тольяттинца.

Согласно материалам дела, он заманивал к себе в квартиру под предлогом угощения живущих по соседству девочек-подростков. На тот момент им было 12 и 13 лет. …