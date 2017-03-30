Актеры порнофильмов составили перечень наиболее удобных, по их мнению, авто для занятий сексом. О необычном рейтинге рассказывают отечественные издания.
В частности, в списке предпочтений фигурируют транспортные средства марки Mercedes-Benz, поскольку традиционно считаются весьма комфортабельными. При этом ряд исполнителей более склонны заниматься сексом в просторных салонах таких внедорожников, как Land Rover и Infiniti.
Другие представители жанра говорят, что оптимальным выбором в данном случае станут дорогие спорткары Lamborghini и Ferrari. При этом они не исключают в фильмах для взрослых и сцен в кабине «КамАЗа». Также в рейтинг попали Lincoln Town Car и Lincoln Navigator.
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