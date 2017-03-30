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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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29 марта 2017, 12:19
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Land Rover выпустит экстремальную версию внедорожника Discovery

Специалисты корпорации Land Rover в настоящее время работают над новой версией автомобиля Discovery. На этот раз планируется экстремальная модификация внедорожника.
Согласно инсайдерской информации, новый Land Rover Discovery получит в наименовании приставку SVX, где литера «Х» говорит о повышенной проходимости по 

28 марта 2017, 05:14
В компании Skoda рассекретили комплектации Kodiaq для российского рынка

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Официальную информацию на этот счет распространили представители российского офиса концерна. Автомобиль предложат с тремя версиями двигателей в полноприводном исполнении. Цена автоновинки будет озвучена ближе к началу продаж.
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Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon собирается продать в России 50 тысяч авто в 2017 году

Компания Ravon намерена расширить дилерскую сеть и увеличить реализацию своих моделей в РФ в 2017году. По данным «Автостат», количество дилерских центров вырастет с 53 до 120. Открыть точки продажи транспортных средств компания собирается во всех крупных российских городах.
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27 марта 2017, 05:24
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей

На первой позиции рейтинга находятся автомобили марки Lexus. «Серебро» получила Toyota Prius 4-го поколения.
Третье место у автомобилей компании Buick из Соединенных Штатов. Audi и Mazda получили четвертое и пятое место соответственно.
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23 марта 2017, 11:00
Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку 

21 марта 2017, 02:25
Ученые выяснили, как просмотр порнографии влияет на работу мозга

Ученые выяснили, как просмотр порнографии влияет на работу мозга

Специалисты определили, что просмотр порнографии может оказывать влияние на работу мозга. Изучением этого вопроса занимались специалисты из Института развития человека общества Макса Планка.
Результаты оказались несколько неожиданными для ученых. В экспериментах были задействованы 64 добровольца в возрасте от 21-го года 

5 июля 2016, 01:19
В Жигулевске 46-летний мужчина снимал в порно детей

В Жигулевске 46-летний мужчина снимал в порно детей

Сегодня следственный комитет региона сообщает о том, что в деле 46-летнего безработного жителя города выявлены новые эпизоды. На данный момент ему вменяют 59 преступлений.
Согласно материалам дела, с 2009 по 2011 годы он домогался до 13 школьниц, часть из которых 

22 июня 2016, 10:55
Тольяттинец снимал в порно соседских девочек

Тольяттинец снимал в порно соседских девочек

Сегодня, 18 мая, следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 43-летнего тольяттинца.
Согласно материалам дела, он заманивал к себе в квартиру под предлогом угощения живущих по соседству девочек-подростков. На тот момент им было 12 и 13 лет. 

18 мая 2016, 04:26
Чешские школьники нашли в Интернете порноролик со своей учительницей

Чешские школьники нашли в Интернете порноролик со своей учительницей

В чешской школе родители учеников увидели Сети порнографический ролик, где снялась преподавательница их детей. Сами школьники запрещенный ролик также увидели.
Оказалось, что 35-летняя преподавательница приняла участие в порно-кастинге, где рассказала, что воспитывает одна двоих детей, сообщает iDNES.
Директор школы был 
30 апреля 2015, 07:20
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