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Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами
Мощное подводное землетрясение может в ближайшее время произойти в Индийском океане и стать причиной гигантского цунами, которое грозит смести несколько азиатских государств. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на известного экстрасенса.
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7 ноября 2017, 09:18
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На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна
Представитель рода так называемых горбатых китов запутался в якорной цепи круизного судна на юго-востоке Аляски. Потребовалось порядка 12 часов, чтобы члены экипажа при помощи подоспевших спасателей освободили огромное млекопитающее.
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30 августа 2017, 03:48
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Кот, занимавший должность мэра на Аляске, умер в возрасте 20 лет
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24 июля 2017, 11:33
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Археологи нашли осадочный 5000-летний «снимок» цунами в морской пещере
В процессе изучения морской пещеры международная группа исследователей обнаружила осадочный «снимок» цунами возрастом около пяти тысяч лет. Открытие было сделано недалеко от Индонезии.
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20 июля 2017, 05:34
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Ученые назвали причину гигантского цунами на Марсе
Группа ученых из Соединенных Штатов, Франции и Италии с помощью компьютерного моделирования установила детали катастрофы, произошедшей на поверхности Марса. В результате столкновения астероида с Красной планетой появился кратер, а далее началось цунами 100-метровой высоты.
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27 марта 2017, 05:19
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Российские ученые разработали карту угроз цунами
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15 марта 2017, 09:24
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Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда
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9 февраля 2017, 10:13
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Учёные обнаружили новый подвид динозавров на севере Аляски
В северной части Аляски (США) ученые-палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного подвида динозавра, жившего на Земле около 69 миллионов лет назад. Такой вывод сделан в результате раскопок, длившихся в течение четверти века.
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23 сентября 2015, 04:08