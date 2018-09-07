Как сообщает телеканал KTVA, кот по кличке Стаббс, который занимал практически всю свою жизнь почетную должность мэра города Талкитна, скончался в возрасте 20 лет. Глава городской администрации уснул в ночь на пятницу и не проснулся.

"Он был бойцом до последнего дня …