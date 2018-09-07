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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами

Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами

Мощное подводное землетрясение может в ближайшее время произойти в Индийском океане и стать причиной гигантского цунами, которое грозит смести несколько азиатских государств. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на известного экстрасенса.
Бабу Калайил направил письмо индийскому руководству с прогнозом 

7 ноября 2017, 09:18
На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

На Аляске кит запутался в якорной цепи круизного судна

Представитель рода так называемых горбатых китов запутался в якорной цепи круизного судна на юго-востоке Аляски. Потребовалось порядка 12 часов, чтобы члены экипажа при помощи подоспевших спасателей освободили огромное млекопитающее.
Как отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований по рыболовству, 

30 августа 2017, 03:48
Кот, занимавший должность мэра на Аляске, умер в возрасте 20 лет

Кот, занимавший должность мэра на Аляске, умер в возрасте 20 лет

Как сообщает телеканал KTVA, кот по кличке Стаббс, который занимал практически всю свою жизнь почетную должность мэра города Талкитна, скончался в возрасте 20 лет. Глава городской администрации уснул в ночь на пятницу и не проснулся.

"Он был бойцом до последнего дня 

24 июля 2017, 11:33
Археологи нашли осадочный 5000-летний «снимок» цунами в морской пещере

Археологи нашли осадочный 5000-летний «снимок» цунами в морской пещере

В процессе изучения морской пещеры международная группа исследователей обнаружила осадочный «снимок» цунами возрастом около пяти тысяч лет. Открытие было сделано недалеко от Индонезии.
Своеобразная «летопись» представляет собой слои песка и всевозможных обломков разного происхождения. В общей сложности в этом месте 

20 июля 2017, 05:34
Ученые назвали причину гигантского цунами на Марсе

Ученые назвали причину гигантского цунами на Марсе

Группа ученых из Соединенных Штатов, Франции и Италии с помощью компьютерного моделирования установила детали катастрофы, произошедшей на поверхности Марса. В результате столкновения астероида с Красной планетой появился кратер, а далее началось цунами 100-метровой высоты.
Эксперты изучили марсианскую поверхность и пришли 

27 марта 2017, 05:19
Российские ученые разработали карту угроз цунами

Российские ученые разработали карту угроз цунами

В России создана уникальная карта, по которой можно определять риск возникновения цунами в различных регионах страны. Об этом заявили ученые из Сибирского отделения РАН.
Средства прогнозирования цунами в Российской Федерации впервые появились в середине прошлого столетия. Между тем, вплоть до 

15 марта 2017, 09:24
Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Древнейшее сооружение на планете открыли ученые-геологи в процессе экспедиции на Аляску. Под слоем векового льда они нашли загадочные сооружения, которые по габаритам гораздо больше египетской Великой пирамиды в Гизе.
После исследования образцов был сделан вывод, что одну из открытых пирамид 

9 февраля 2017, 10:13
Учёные обнаружили новый подвид динозавров на севере Аляски

Учёные обнаружили новый подвид динозавров на севере Аляски

В северной части Аляски (США) ученые-палеонтологи обнаружили  останки ранее неизвестного подвида динозавра, жившего на Земле около 69 миллионов лет назад. Такой вывод сделан в результате раскопок, длившихся в течение четверти века.
 
Ученые не смогли отнести найденные останки доисторического животного к ранее 
23 сентября 2015, 04:08
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