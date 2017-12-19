Фирма H.A.R.D. из Соединенных Штатов заключила договор на строительство 30-метровой уникальной яхты для экстремальных путешествий. При создании корпуса будут применяться формы бортов русских кочей.
Речь идет деревянной лодке, которую использовали поморы с одиннадцатого столетия. Конструкция поморских судов давала им возможность не сжиматься во льдах.
Яхта получит дизельные моторы по 1000 л.с.. Крейсерская скорость — 12 узлов (22 км/ч). Дальность автономного плавания — 3000 морских миль (5556 км), информирует онлайн-портал Yacht Harbour.
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