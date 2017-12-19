Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году Наиболее привлекательным для путешественников всего мира городом в текущем году эксперты признали Гонконг. Об этом идет речь в отчете Euromonitor International, сообщает РИА Новости.

В Гонконге в 2017-м побывали 25,7 млн туристов. «Серебро» в этом рейтинге досталось Бангкоку (23,3), «бронза» …