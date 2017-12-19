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В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

В Санкт-Петербурге будут развивать медицинский туризм

Руководство Северной столицы поделилось планами к 2023 году заметно увеличить число туристов, ежегодно посещающих город на Неве. Как отмечается, за этот период Санкт-Петербургу нужно будет сделать все для получения статуса "туристической дестинации мирового уровня". На достижение амбициозных целей собираются направить 

14 ноября 2017, 05:15
Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Наиболее привлекательным для путешественников всего мира городом в текущем году эксперты признали Гонконг. Об этом идет речь в отчете Euromonitor International, сообщает РИА Новости.
В Гонконге в 2017-м побывали 25,7 млн туристов. «Серебро» в этом рейтинге досталось Бангкоку (23,3), «бронза» 

8 ноября 2017, 09:37
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих 

19 октября 2017, 03:19
«Электронная путевка»: Ростуризм начал тестирование новой системы

«Электронная путевка»: Ростуризм начал тестирование новой системы

Ростуризм приступил к тестированию системы «Электронная путевка». Официальный старт программы намечен на 1 января будущего года.
Оценить возможности специального сервиса смогут все заинтересованные участники рынка, информирует портал ведомства. В тестовый период планируется проверить работу всех составных частей системы. После анализа 

22 сентября 2017, 05:19
Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016» откроется в яхт-клубе «Муромский»16 сентября

Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016» откроется в яхт-клубе «Муромский»16 сентября

Каждый день с 11:00 до 19:00 здесь будет работать экспозиция яхт, катеров и оборудования, как на открытой площадке, так и у причалов на воде. На выставке будут представлены моторные яхты Princess, Fairline, Aquador, Pedro, Bavaria, Doral, Galeon, Meridian, Windy, катера 

14 сентября 2016, 11:52
16 сентября начнет свою работу Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016»

16 сентября начнет свою работу Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016»

 Генеральный информационный партнер этого мероприятия "Телерадиокомпания "ТЕРРА". Фестиваль будет проходить три дня. Посетители получат возможность познакомиться с выставкой яхт, катеров и прочей техники. Кроме того, они смогут провести тест-драйвы понравившихся моделей, посмотреть показательные выступления летающего ранца, флайбордистов, показательные заезды и 

8 сентября 2016, 11:20
Лучшие суда мира войдут в акваторию Жигулевского моря

Лучшие суда мира войдут в акваторию Жигулевского моря

Лучшие образцы судов российского производства и престижные модели со всего мира выйдут в начале лета на акваторию Жигулевского моря в районе Тольятти. С 4 по 7 июня в третий раз пройдет масштабная выставка-продажа яхт и катеров.

Каждый сможет принять 
20 мая 2015, 04:10
В Тольятти пройдет выставка яхт и катеров

В Тольятти пройдет выставка яхт и катеров

В Самарской области завершается подготовка к проведению всероссийского форума VOLGA boat show. В этом году он пройдет с 5 по 7 июня. Более сотни яхт, лодок, катеров самого престижного класса производства США, Франции, Китая и других стран украсят причалы яхт-клуба 

3 июня 2014, 05:10
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