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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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Вышла последняя серия «Игры престолов»
20 мая телеканал показал заключительный эпизод одного из самых масштабных и дорогих сериалов последних лет «Игра престолов». Финал телесаги вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты начали писать о том, что сериал, начинавшийся шедеврально, закончился совершенно бесславно и он заслуживает большего. Кого-то, …
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20 мая 2019, 12:31
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Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?
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14 апреля 2019, 08:42
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Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»
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14 января 2019, 12:54
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Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина
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2 октября 2018, 02:36
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Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям
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27 июля 2018, 09:25
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В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос
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25 января 2018, 02:34
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У самарцев родилась Мальвина
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28 июля 2017, 11:26
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В Самаре родились сразу две Милалики
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26 января 2017, 03:05
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