В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не … Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ., что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не