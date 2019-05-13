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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Вышла последняя серия «Игры престолов»

Вышла последняя серия «Игры престолов»

20 мая телеканал показал заключительный эпизод одного из самых масштабных и дорогих сериалов последних лет «Игра престолов». Финал телесаги вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты начали писать о том, что сериал, начинавшийся шедеврально, закончился совершенно бесславно и он заслуживает большего. Кого-то, 

20 мая 2019, 12:31
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

14 апреля на телеэкраны выйдет первая из последних шести эпизодов сериала «Игра престолов». Они поставят точку в киноповествовании, за которым зрители следят с 2011 года. За это время в сериале сменилось огромное количество героев, с каждым из них связана собственная 
14 апреля 2019, 08:42
Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Создатели популярного сериала «Игра престолов» подтвердили, что заключительный, восьмой сезон саги выйдет на экраны весной этого года. Премьера первой серии назначена на 14 апреля. Об этом сообщается в официальном тизере, который выпустила компания HBO.

Напомним, «Игра престолов» снята по 
14 января 2019, 12:54
Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

Стала известна дата выхода новой книги писателя Джорджа Мартина. Напомним, он создал сагу «Песнь льда и пламени», ставшую основой популярного сериала «Игра престолов».

Роман «Пламя и кровь» выйдет в свет 20 ноября. Книга станет приквелом событий, описанных в основном 
2 октября 2018, 02:36
Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям

За шесть месяцев этого года в нашем регионе появились на свет более 16 тысяч малышей, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом году. Мальчиков родилось больше чем девочек — 50,9% против 49,1%.

Самыми популярными именами для мальчиков стали 
27 июля 2018, 09:25
В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В управлении ЗАГС Самарской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые самарцы дали своим новорожденным детям в 2017 году. Всего за год в регионе родилось почти 35 тысяч детей. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек, отметили 

25 января 2018, 02:34
У самарцев родилась Мальвина

У самарцев родилась Мальвина

В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.

По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 

28 июля 2017, 11:26
В Самаре родились сразу две Милалики

В Самаре родились сразу две Милалики

Самарский ЗАГС объявил самые популярные и самые редкие имена, которыми самарцы назвали своих детей в 2016 году. Новые имена для девочек – Ежевика, Белослава, Ясна, двум малышкам дали имя Милалика. Мальчики, получившие уникальные имена – Марс, Рим, Урал, Ермак, двое 

26 января 2017, 03:05
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