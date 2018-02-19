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Материалы по теме:

Жители Астрахани, доведенные до отчаяния, вышли на акцию протеста с черным гробом

Жители Астрахани, доведенные до отчаяния, вышли на акцию протеста с черным гробом

В Астрахани разгорелся скандал с переселенцами из аварийного жилья. Чиновники предложили людям перебраться в общежитие. Когда же они увидели, где придется жить, это вызвало волну протестов.

На днях жители города, доведенные до отчаяния, устроили акцию. Они вышли на улицу 
6 марта 2018, 06:26
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге

Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший 

19 февраля 2018, 08:39
Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану

Некоторое время назад в руках полиции оказался житель Жигулевска. Он попался на том, что обчистил сейф и офис одной из организаций. Злоумышленник забрался в помещение, и украл оттуда деньги, юбилейные монеты, монитор и источник бесперебойного питания. Вора удалось вычислить благодаря 

12 февраля 2018, 11:02
Феминистки заставили галерею убрать из экспозиции шедевр XIX века

Феминистки заставили галерею убрать из экспозиции шедевр XIX века

Манчестерская художественная галерея оказалась в центре скандала из-за картины прерафаэлита Джона Уильяма Уотерхауса "Гилей и нимфы". Дело в том, что руководство учреждения было вынуждено убрать полотно из экспозиции из-за протестов феминисток. Активистки посчитали, что картина, на которой обнаженные нимфы соблазняют 
1 февраля 2018, 09:54
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Похоже, что юные робототехники из Сызрани придумали новый спорт. Называется он робобоулинг.

В новой игре вместо шара используется робот. Его задача состоит в том, чтобы сбить конструкцию из банок, имитирующие кегли, и остановится в точно заданном месте. По условиям 
29 января 2018, 08:48
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»

В 2018 году Росгвардия закупит для своих нужд партию автомобилей «Есаул». Эти машины выполнены на базе внедорожника «УАЗ-Патриот», и внешне от него не отличаются. Вся суть скрыта внутри. «Есаулы» защищены мощной встроенной броней, которая способна выдерживать не только попадания из 

23 января 2018, 09:43
В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту

В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и 

11 января 2018, 02:51
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки

Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то 

13 декабря 2017, 11:05
Британские туристы подрались с протестующими французскими моряками

Британские туристы подрались с протестующими французскими моряками

Французские паромщики, опасаясь снижения заработной платы из-за передачи двух британских паромов конкурентам из Дании, заблокировали тоннель под Ла-Маншем. Это неизбежно привело к огромной автомобильной пробке длиной в 20 км. Французы не ограничились обычной забастовкой, они  начали поджигать автомобильные покрышки на 
22 июля 2015, 02:51
Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже

Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже

Активисты общественного движения "За детство без рекламы" требуют запретить продажу игрушки, оснащённой встроенным диктофоном. Кукла, выпущенная компанией Тоy Таlk, задает детям различные вопросы и записывает ответы малышей. Весь диалог через Интернет отправляется на сервер. Противники говорящей Барби уверены, что производители 
16 марта 2015, 04:39
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