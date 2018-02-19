|
Жители Астрахани, доведенные до отчаяния, вышли на акцию протеста с черным гробом
|
6 марта 2018, 06:26
|
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре
|
22 февраля 2018, 08:50
|
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах
В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования. По статистике, каждый год численность …
|
22 февраля 2018, 10:52
|
Охотник случайно выстрелил себе в пах в Оренбурге
Несчастный случай произошел на территории одного и частных охотничьих угодий в Оренбурге. Двое приятелей решили установить прицел на ружье. Мужчины проигнорировали правила техники безопасности, и перед началом манипуляций с оружием не убедились, что он полностью разряжено. В итоге охотник, державший …
|
19 февраля 2018, 08:39
|
Взломщик сейфов из Жигулевска делал кастеты и хранил марихуану
|
12 февраля 2018, 11:02
|
Феминистки заставили галерею убрать из экспозиции шедевр XIX века
Манчестерская художественная галерея оказалась в центре скандала из-за картины прерафаэлита Джона Уильяма Уотерхауса "Гилей и нимфы". Дело в том, что руководство учреждения было вынуждено убрать полотно из экспозиции из-за протестов феминисток. Активистки посчитали, что картина, на которой обнаженные нимфы соблазняют …
|
1 февраля 2018, 09:54
|
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг
|
29 января 2018, 08:48
|
Росгвардия закупит новейшие бронеавтомобили «Есаул»
|
23 января 2018, 09:43
|
В Самарской области перед ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту
В Самарской области перед началом ЧМ-2018 запретят торговлю оружием и охоту. Об этом в четверг, 11 января, на пресс-конференции сообщил полковник полиции Дмитрий Сазонов, замначальника регионального управления Росгвардии, руководитель центра лицензионно-разрешительной работы. В этом году все оружейные магазины, стрельбища и …
|
11 января 2018, 02:51
|
Школьникам Новокуйбышевска выдали просроченные новогодние подарки
|
13 декабря 2017, 11:05
|
Британские туристы подрались с протестующими французскими моряками
Французские паромщики, опасаясь снижения заработной платы из-за передачи двух британских паромов конкурентам из Дании, заблокировали тоннель под Ла-Маншем. Это неизбежно привело к огромной автомобильной пробке длиной в 20 км. Французы не ограничились обычной забастовкой, они начали поджигать автомобильные покрышки на …
|
22 июля 2015, 02:51
|
Говорящую куклу Барби обвинили в шпионаже
Активисты общественного движения "За детство без рекламы" требуют запретить продажу игрушки, оснащённой встроенным диктофоном. Кукла, выпущенная компанией Тоy Таlk, задает детям различные вопросы и записывает ответы малышей. Весь диалог через Интернет отправляется на сервер. Противники говорящей Барби уверены, что производители …
|
16 марта 2015, 04:39