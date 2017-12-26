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Материалы по теме:

В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

В ЮАР пчелы отгоняют слонов от деревьев

Биологи из ЮАР и Англии создали метод, дающий возможность отогнать слонов от деревьев, которые огромные животные ломают или оставляют их без коры. Спасти фауну от гигантских созданий ученые смогли с помощью пчел.
Исследователи рассказали об уникальном методе. С необходимостью его 

26 декабря 2017, 01:09
Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Исследователи выяснили, что газировка может убивать

Сладкие газированные напитки наносят огромный вред человеку и могут спровоцировать сердечно-сосудистые недуги. Такой вывод сделали европейские ученые в процессе очередных исследований.
Эксперты континентальной ассоциации проблем ожирения утверждают: вследствие систематического употребления таких напитков в организме происходят серьезные изменения, которые чреваты различными 

26 декабря 2017, 12:05
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Ученые рассказали о пользе занятий сексом в зимнее время

Американские исследователи из Пенсильвании раскрыли пользу занятий сексом в зимний период. В холодное время года людям необходимо повышать иммунитет – защитный механизм, который помогает бороться с вирусными недугами. Так вот, увеличить сопротивляемость поможет, в том числе, регулярная половая жизнь, отмечают 

22 декабря 2017, 04:27
Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Ученые выяснили, кто мудрее при конфликтах — средний класс или бедняки

Специалисты Университета Ватерлоо сделали умозаключение, что нищие люди зачастую проявляют больше мудрости при урегулировании конфликтов, чем представители среднего класса. Как сообщает phys.org, ученые задумали проанализировать работу мозга представителей разных классов. Суть исследований заключалась в том, что участники оказывались в специально 

22 декабря 2017, 12:17
Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Канадские биологи обнаружили хищника-амфибию возрастом 508 миллионов лет

Биологи из Канады нашли новый вид членистоногих хищников-амфибий, которые жили в Северной Америке свыше 500 млн. лет назад. Ему дали наименование Habelia optata.
Об открытии заявил коллектив специалистов из университета Торонто. Ученые исследовали большое захоронение животных кембриджского периода. Примерный возраст 

22 декабря 2017, 10:06
Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

 На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
Проект носит наименование LEZÉ. Как поясняют создатели необычной новинки, на выпуск пары таких штанов расходуется порядка 15 

21 декабря 2017, 04:14
В Италии раскрыли новый секрет долголетия

В Италии раскрыли новый секрет долголетия

Ученые из Италии выяснили, что отдельные специфические особенности психики людей могут оказывать непосредственное влияние на долголетие. Исследование проводилось в южных регионах страны, где средняя продолжительность жизни у женщин - 92 года, а у представителей сильного пола— 85. Это примерно на 

15 декабря 2017, 04:15
Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Составлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени

Эксперты представили экологический рейтинг областей и республик Российской Федерации по результатам осени. Перечень наиболее благополучных регионов обнародовала организация «Зеленый патруль».
В лидерах оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Далее с некоторым отрывом идут Курская область, Северная столица и 

11 декабря 2017, 10:25
Ученые открыли новый способ продления жизни

Ученые открыли новый способ продления жизни

Английские и голландские биологи провели ряд экспериментов и выявили ранее неизвестный способ продления жизни. Предварительные испытания проводились на подопытных червях и мухах.
Ученые смогли увеличить продолжительность жизни представителей фауны в результате снижения активности фермента Pol III, который есть у каждого 

1 декабря 2017, 12:00
Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Генетики установили связь между высоким интеллектом и продолжительностью жизни

Группа генетиков в процессе недавних исследований выяснила, что некоторые гены, которые отвечают за интеллект, еще влияют на прочие характеристики, включая продолжительность жизни. Об этом речь идет на страницах издания Cell Report.
Изучая схему вероятной передачи интеллекта «по наследству», эксперты выяснили, 

30 ноября 2017, 09:27
В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

Масштабный проект по очистке Волги даст возможность уменьшить степень загрязнения воды в 9 раз. Эту работу собираются закончить к 2025 году, рассказал руководитель Минприроды Сергей Донской.
По его словам, запланированный суммарный объем затрат на все мероприятия - свыше 254 миллиардов 

27 ноября 2017, 04:51
Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

Специалисты определили диету, способствующую долголетию. Для увеличения продолжительности жизни следует ограничить негативное воздействие пищи с рафинированными углеводами. О своем открытии рассказали шотландские исследователи из Абердинского университета.
Как выяснили ученые, самой эффективной станет диета, которая подразумевает употребление пищи с небольшим процентом 

20 ноября 2017, 12:04
«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена

В воздухе на улицах Самары, как и других крупнейших российских городов, превышена концентрация опасных веществ, сообщает «Гринпис». Речь идет о диоксиде и монооксиде азота, а также приземном озоне. Каждое из этих соединений присутствует в самарском воздухе в процентных долях, превышающих 

1 ноября 2017, 02:50
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