Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
Ученые исследовали изменения взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы на протяжении двух десятилетий. Они соотнесли эти данные с информацией об уровне смертности от сердечно-сосудистых и респираторных недугов. Как оказалось, при снижении числа твердых частиц в воздухе количество смертей от этих болезней уменьшается, и наоборот.
Свою работу американские ученые собираются продолжить в надежде открыть другие пути достижения долголетия. Что же касается упомянутых длительных наблюдений, включающих мониторинг состояния атмосферного воздуха, то они лишний раз подтвердили крайнюю актуальность экологической проблемы и необходимость принятия срочных мер в этом направлении.
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