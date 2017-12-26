«Гринпис»: концентрация опасных веществ на улицах Самары превышена В воздухе на улицах Самары, как и других крупнейших российских городов, превышена концентрация опасных веществ, сообщает «Гринпис». Речь идет о диоксиде и монооксиде азота, а также приземном озоне. Каждое из этих соединений присутствует в самарском воздухе в процентных долях, превышающих …