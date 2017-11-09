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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
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Как отмечается, впервые исследователи в нашей стране смогли получить эмбрион 

9 ноября 2017, 10:53
NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
Ученые нашли новый способ омоложения

Ученые нашли новый способ омоложения

В процессе недавних исследований американские специалисты выяснили, что небольшой стресс способствует возрастанию устойчивости клеток человека и ограждает  их от старения. В ходе опытов был, в частности, проведен скрининг 22000 генов круглого червя C. elegans.
Как выяснили эксперты, сигналы от клеточных 

9 ноября 2017, 09:48
Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе

Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
Как пояснил Уоринг, он рассмотрел таинственный объект на довольно старом снимке. В соцсетях Уоринг уфолог 

16 октября 2017, 12:29
В США очевидцы сняли в небе гигантский полупрозрачный НЛО

В США очевидцы сняли в небе гигантский полупрозрачный НЛО

Таинственное явление попало в объективы жителей Соединенных Штатов. В небе они увидели огромное пористое образование. Полупрозрачный НЛО беспрецедентных размеров заставил усомниться в своих представлениях о мире даже самых больших скептиков, игнорирующих любую информацию о представителях внеземной цивилизации.
Появившиеся в Интернете 

2 октября 2017, 03:18
NASA сделало снимки айсберга невероятных размеров

NASA сделало снимки айсберга невероятных размеров

Спутники американского космического агентства NASA получили первые изображения гигантского айсберга, который появился этим летом после раскола ледника Ларсена. Напомним, что в июле от ледника Антарктиды оторвался айсберг невероятных размеров. Его площадь – более 6000 квадратных километров.
Сейчас космическая аппаратура зарегистрировала 

2 октября 2017, 02:19
Баллистическая ракета «Тополь» пролетела над Тольятти? (есть видео)

Баллистическая ракета «Тополь» пролетела над Тольятти? (есть видео)

Сегодня вечером, 26 сентября, очевидцы выкладывали в соцсетях видео и фото необычного небесного явления, которое наблюдалось в небе над Тольятти.

«Неопознанный объект пролетел над Тольятти в 19:30! Не знаю, что это было, но сначала была похожа на звезду, из 
26 сентября 2017, 10:30
На спутнике Сатурна Эпиметее уфологи обнаружили обломки НЛО

На спутнике Сатурна Эпиметее уфологи обнаружили обломки НЛО

На поверхности спутника Сатурна Эпиметея уфологи рассмотрели обломки таинственного летающего объекта. Специалисты сделали свои выводы после изучения снимков, представленных космическим агентством Соединенных Штатов.
В частности, эксперты ведут речь о затемненном участке. По их версии, в области, где, возможно, располагаются осколки 

25 сентября 2017, 12:28
Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

21 августа прошло солнечное затмение. Возможность наблюдать необычное зрелище получили преимущественно жители Соединенных Штатов.
В других регионах земного шара можно было приобщиться к прямой трансляции на сайте американского космического агентства NASA. Как сообщается, по причине большого числа пользователей интернет-портал рухнул.

22 августа 2017, 12:29
Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»

Возле Международной космической станции уфологии заметили корабль NASA «Красный дракон». По словам специалистов, речь идет о засекреченном проекте американского космического ведомства для наблюдения за космосом.
Как утверждается, возле МКС в процессе стыковки с грузовым кораблем в объективах камер оказался «Красный 

18 августа 2017, 02:57
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