Виртуальный исследователь космического пространства разместил в Сети снимки проследовавшего поблизости от ночного светила таинственного космического тела. Как утверждается, загадочный объект является кораблем пришельцев.
НЛО близ Луны зафиксировали камеры NASA. Ряд уфологов дал ему наименование «черный рыцарь». Так называют мифический летательный аппарат, который, как гласит легенда, более 13 тысяч лет перемещается во Вселенной и имеет искусственное происхождение. Прежде он оказывался в объективах NASA, но каждый раз оперативно пропадал из вида.
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Крокодилы «оспорили» популярную гипотезу о древнейшем использовании орудий труда
Крокодилы помогли исследователям поставить под большое сомнение теорию о древнейшем применении орудий труда. Речь ведется об использовании австралопитеками предметов, выполненных из камня.
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9 ноября 2017, 02:33
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Владимиру Путину показали робота-хирурга от ученых Самары и Москвы
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9 ноября 2017, 01:11
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В Новосибирске исследователи вырастили эмбрионы исчезающих котов
Генетики РАН рассказали об итогах недавних исследований, которые уже называют сенсационными. В Новосибирске ученые смогли создать вполне жизнеспособный эмбрион гибрида домашнего кота и дикого, причем последний вид был признан исчезающим.
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9 ноября 2017, 10:53
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NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году
Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
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9 ноября 2017, 10:04
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Ученые нашли новый способ омоложения
В процессе недавних исследований американские специалисты выяснили, что небольшой стресс способствует возрастанию устойчивости клеток человека и ограждает их от старения. В ходе опытов был, в частности, проведен скрининг 22000 генов круглого червя C. elegans.
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9 ноября 2017, 09:48
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Уфолог нашел следы инопланетного корабля на Фобосе
Уфолог Скотт Уоринг, работающий на Тайване, заявил, что обнаружил летательный аппарат, принадлежащий представителям внеземной цивилизации. По словам исследователя, НЛО находится на спутнике Марса – Фобосе.
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16 октября 2017, 12:29
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В США очевидцы сняли в небе гигантский полупрозрачный НЛО
Таинственное явление попало в объективы жителей Соединенных Штатов. В небе они увидели огромное пористое образование. Полупрозрачный НЛО беспрецедентных размеров заставил усомниться в своих представлениях о мире даже самых больших скептиков, игнорирующих любую информацию о представителях внеземной цивилизации.
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2 октября 2017, 03:18
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NASA сделало снимки айсберга невероятных размеров
Спутники американского космического агентства NASA получили первые изображения гигантского айсберга, который появился этим летом после раскола ледника Ларсена. Напомним, что в июле от ледника Антарктиды оторвался айсберг невероятных размеров. Его площадь – более 6000 квадратных километров.
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2 октября 2017, 02:19
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Баллистическая ракета «Тополь» пролетела над Тольятти? (есть видео)
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26 сентября 2017, 10:30
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На спутнике Сатурна Эпиметее уфологи обнаружили обломки НЛО
На поверхности спутника Сатурна Эпиметея уфологи рассмотрели обломки таинственного летающего объекта. Специалисты сделали свои выводы после изучения снимков, представленных космическим агентством Соединенных Штатов.
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25 сентября 2017, 12:28
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Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения
21 августа прошло солнечное затмение. Возможность наблюдать необычное зрелище получили преимущественно жители Соединенных Штатов.
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22 августа 2017, 12:29
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Возле МКС замечен секретный корабль NASA «Красный дракон»
Возле Международной космической станции уфологии заметили корабль NASA «Красный дракон». По словам специалистов, речь идет о засекреченном проекте американского космического ведомства для наблюдения за космосом.
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18 августа 2017, 02:57