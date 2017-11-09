Сегодня вечером, 26 сентября, очевидцы выкладывали в соцсетях видео и фото необычного небесного явления, которое наблюдалось в небе над Тольятти.



«Неопознанный объект пролетел над Тольятти в 19:30! Не знаю, что это было, но сначала была похожа на звезду, из …