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Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
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25 июня 2018, 07:03
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УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»
В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.
2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ …
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19 июня 2018, 09:24
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Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание
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19 июня 2018, 04:10
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля
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19 июня 2018, 11:52
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Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.
Диаметр колеса, разработанного …
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19 января 2018, 02:42
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Ученые создали нейросеть, способную предсказывать слова людей
О самой последней разработке рассказали представители Мичиганского университета. Нейронная сеть наделена способностью предугадывать слова человека до того, как их произнесут вслух.
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25 декабря 2017, 12:04
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Созданы самые удобные в мире экологичные брюки
На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
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21 декабря 2017, 04:14
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В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
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20 декабря 2017, 11:10
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В Ульяновске задержали мужчину, проколовшего десятки колес чужих автомобилей
На днях по городу распространилась информация, что неизвестные прокололи колеса большого числа автомобилей, припаркованных владельцами на улице Аблукова. В полицию поступили заявления, и стражи порядка начали вычислять преступника. Вскоре его удалось найти. Злоумышленником оказался 39-летний мужчина, уже имевший проблемы с …
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26 января 2016, 12:01
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"Ниве" обновят логотип, решетку радиатора и поворотный кулак
Стало известно, какие изменения и усовершенствования ждут легендарный внедорожник Lada 4x4 в ближайшем будущем, пишет портал «Колёса.ру».
В планах по модернизации текущего поколения Lada 4x4 значится усовершенствование подвески, оно будет заключаться в установке газонаполненных амортизаторов и замене поворотного …
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22 декабря 2015, 11:57
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В Тольятти школьника подозревают в краже колес с «Калины»
Полицейские Автограда задержали подозреваемых в краже автомобильных колес. Один из них школьник.
Рано утром во вторник, 28 октября, экипаж ГИБДД заметил автомобиль «ВАЗ-2107», ехавший на высокой скорости по ул. Коммунальной в Тольятти. Требование инспекторов остановить машину водитель проигнорировал, прибавил скорость и …
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30 октября 2014, 01:43
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В Тольятти приезжие похитили колеса с автомобиля
Полицейские Автограда задержали двух молодых людей с украденными автомобильными колесами. Преступление было совершено ночью 16 октября.
Очевидец сообщил в правоохранительные органы, что неизвестные снимают колеса с автомобиля «Лада Калина», припаркованного около дома на проспекте Ленина. Подозреваемые пытались скрыться от прибывших на …
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20 октября 2014, 04:54