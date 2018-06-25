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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка

Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне 
25 июня 2018, 07:03
УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

УАЗ выпустит Patriot с «автоматом»

В следующем году Ульяновский автозавод может выпустить на рынок новую версию модели Patriot. Внедорожник планируется оснастить 150-сильным двигателем с автоматической коробкой передач.

2,7-литровой силовой установкой ZMZ Pro сейчас комплектуется коммерческая модель UAZ Profi. Также обновлённый внедорожник получит передний мост от UAZ 

19 июня 2018, 09:24
Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт 

19 июня 2018, 04:10
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.

Диаметр колеса, разработанного 
19 января 2018, 02:42
Ученые создали нейросеть, способную предсказывать слова людей

Ученые создали нейросеть, способную предсказывать слова людей

О самой последней разработке рассказали представители Мичиганского университета. Нейронная сеть наделена способностью предугадывать слова человека до того, как их произнесут вслух.
Как поясняют авторы идеи, инновационное устройство базируется на резистивных объектах, именуемых мемристорами, которые могут осуществлять специальные логические операции и 

25 декабря 2017, 12:04
Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

Созданы самые удобные в мире экологичные брюки

 На известной краудфандинговой платформе Kickstarter презентовали особые экологичные брюки, которые призваны заменить классический элемент гардероба «офисного планктона». В процессе изготовления используются пластиковые емкости.
Проект носит наименование LEZÉ. Как поясняют создатели необычной новинки, на выпуск пары таких штанов расходуется порядка 15 

21 декабря 2017, 04:14
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
В Ульяновске задержали мужчину, проколовшего десятки колес чужих автомобилей

В Ульяновске задержали мужчину, проколовшего десятки колес чужих автомобилей

На днях по городу распространилась информация, что неизвестные прокололи колеса большого числа автомобилей, припаркованных владельцами на улице Аблукова. В полицию поступили заявления, и стражи порядка начали вычислять преступника. Вскоре его удалось найти. Злоумышленником оказался 39-летний мужчина, уже имевший проблемы с 
26 января 2016, 12:01

"Ниве" обновят логотип, решетку радиатора и поворотный кулак

Стало известно, какие изменения и усовершенствования ждут легендарный внедорожник Lada 4x4 в ближайшем будущем, пишет портал «Колёса.ру»
 
В планах по модернизации текущего поколения Lada 4x4 значится усовершенствование подвески, оно будет заключаться в установке газонаполненных амортизаторов и замене поворотного 
22 декабря 2015, 11:57
В Тольятти школьника подозревают в краже колес с «Калины»

В Тольятти школьника подозревают в краже колес с «Калины»

Полицейские Автограда задержали подозреваемых в краже автомобильных колес. Один из них школьник.

Рано утром во вторник, 28 октября, экипаж ГИБДД заметил автомобиль «ВАЗ-2107», ехавший на высокой скорости по ул. Коммунальной в Тольятти. Требование инспекторов остановить машину водитель проигнорировал, прибавил скорость и 

30 октября 2014, 01:43
В Тольятти приезжие похитили колеса с автомобиля

В Тольятти приезжие похитили колеса с автомобиля

Полицейские Автограда задержали двух молодых людей с украденными автомобильными колесами. Преступление было совершено ночью 16 октября.

Очевидец сообщил в правоохранительные органы, что неизвестные снимают колеса с автомобиля «Лада Калина», припаркованного около дома на проспекте Ленина. Подозреваемые пытались скрыться от прибывших на 

20 октября 2014, 04:54
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