Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт …