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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

4 июня 2018, 11:07
Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

В Сызрани выявлены сразу три случая браконьерства. Причем, все они крайне похожи друг на друга. Браконьеров поймали на ловле налимов с помощью запрещенной снасти, которая в простонародье именуется «метлой».

"Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один 

30 января 2018, 08:27
Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и 
8 января 2018, 03:20
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
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