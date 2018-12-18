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Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте
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17 декабря 2018, 12:16
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Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор
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2 ноября 2018, 05:55
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Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней
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1 ноября 2018, 02:18
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Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
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1 ноября 2018, 11:22
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Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков
Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, …
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4 июня 2018, 11:07
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Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов
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30 января 2018, 08:27
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Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»
На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и …
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8 января 2018, 03:20
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В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки
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31 октября 2017, 04:14