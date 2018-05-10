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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре
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10 мая 2018, 09:30
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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске
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8 мая 2018, 02:28
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Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками
Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. …
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3 мая 2018, 10:12
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти
Вечером 25 апреля ЧП произошло в тольяттинском торговом центре «Аэрохолл». Там с эскалатора упал ребенок и сломал себе ногу.
Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на очевидцев, мальчик был в ТЦ вместе с мамой. Скорее всего, инцидент стал …
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26 апреля 2018, 10:33
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Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
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19 марта 2018, 10:33
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Сроки завершения строительства Клиники Сердца в Самаре сдвинуты на полгода
Сдать объект в эксплуатацию теперь планируется в начале 2017-го. В результате, в областной столице появится международный медицинский центр, в котором начнут проводить самые сложные кардиохирургические операции.
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16 сентября 2016, 06:01
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Ученые: К 2060 году количество людей с сердечными заболеваниями утроится
Ученые заявили, что к 2060 году число людей с сердечными заболеваниями возрастет в 3 раза. Такой рост эксперты объясняют старением общества, происходящим по причине невысокой рождаемости.
Об этом расказали итальянские специалисты из университета Ландспитали. Они выступили на конгрессе Европейского кардиологического общества, проходящем в …
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29 августа 2016, 05:37
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В Самару прибыл всемирно известный кардиохирург Поль Сержант
В региональную столицу прибыл Поль Сержант - всемирно известный кардиохирург, один из основателей коронарного шунтирования на работающем сердце. В этот понедельник он принял участие в двух операциях в Самарском областном кардиохирургическом диспансере, а затем осмотрел строительную площадку Клиники сердца, которая …
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21 марта 2016, 05:22