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Материалы по теме:

Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет

Группа датских специалистов заявила об обнаружении акулы, возраст которой свыше 500 лет. Как утверждают ученые, родилась эта морская обитательница более 512 лет назад, то есть примерно в 1505 году.
Как рассказывает VistaNews, прежде ученые фиксировали гренландскую акулу, признанную самым возрастным 

14 декабря 2017, 05:23
Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
Ученые проанализировали эволюцию бокалов 

14 декабря 2017, 03:32
Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Ученые открыли новый способ побороть чувство голода

Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и  отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
В 

14 декабря 2017, 12:21
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
Как выяснилось, чем мужчина сильнее, тем большей популярностью он пользуется у дам. В процессе 

14 декабря 2017, 09:46
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов

Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
Как рассказывают «Известия», инновационный предмет гардероба станет аккумулировать энергию от движений рук в особом блоке. С этой целью в одежду встроят соответствующее микрооборудование.
На 

11 декабря 2017, 01:08
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Американский интернет-словарь определил слово года

Американский интернет-словарь определил слово года

Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал термин complicit ("замешанный") словом года в английском языке. Информация об этом содержится на сайте словаря.
Как поясняется, число поисковых запросов с complicit в текущем году возросло в три раза по сравнению с 2016-м. По сведениям издания, резкий всплеск 

28 ноября 2017, 01:58
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок

Австралийская компания Fastbrick Robotics получила хорошую прибыль благодаря новинке - роботу Hadrian X. Размещение акций на бирже дало доход в $ 35 млн, что окупит расходы корпорации на ближайшие пару лет, отмечают специалисты.
В развитии Fastbrick Robotics заинтересовались известные большие 

27 ноября 2017, 10:19
Как обезопасить себя в интернете

Как обезопасить себя в интернете

С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. 

24 ноября 2017, 08:00
У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий

В настоящее время он работает директором по дизайну в компании Acronis. Исполнять обязанности общественного советника Денис Кортунов будет по совместительству, без материального вознаграждения.

Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось 
15 ноября 2017, 11:04
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, 

15 ноября 2017, 11:03
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