Исследователь из Великобритании провел интернет с помощью веревки, которую предварительно пропитал особым соляным раствором. Об этом необычном изобретении рассказал сайт «Популярная механика».
Инженер подсоединил один конец веревки к модему, а другой к устройству, определяющему скорость передачи информации. Как показывает анализ, за секунду передавалось 3,5 мегабит входящей информации и 67 килобит исходящей.
Подобные показатели, поясняют ученые, характерны для технологии ADSL. Речь идет о схеме соединения посредством телефонной линии, которая в классическом варианте использует медный провод. Но фактически в данном случае можно применять и прочие материалы.
|
Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет
Группа датских специалистов заявила об обнаружении акулы, возраст которой свыше 500 лет. Как утверждают ученые, родилась эта морская обитательница более 512 лет назад, то есть примерно в 1505 году.
|
14 декабря 2017, 05:23
|
Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма
Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
|
14 декабря 2017, 03:32
|
Ученые открыли новый способ побороть чувство голода
Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
|
14 декабря 2017, 12:21
|
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам
Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
|
14 декабря 2017, 09:46
|
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды
Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
|
11 декабря 2017, 05:25
|
Компания Samsung запатентовала умный свитер для зарядки гаджетов
Корпорация Samsung запатентовала очередную свою новинку. Речь идет об «умном» свитере, предназначенном для зарядки мобильных устройств.
|
11 декабря 2017, 01:08
|
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя
Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
|
4 декабря 2017, 12:07
|
Американский интернет-словарь определил слово года
Американский интернет-словарь Dictionary.com назвал термин complicit ("замешанный") словом года в английском языке. Информация об этом содержится на сайте словаря.
|
28 ноября 2017, 01:58
|
Однорукий робот-каменщик всколыхнул рынок
|
27 ноября 2017, 10:19
|
Как обезопасить себя в интернете
С начала года в региональное управление Роскомнадзора поступила 221 жалоба на нарушения в сети интернет, в 2016-м их было 127. В основном речь идет об использовании мошеннических схем и персональных данных, выявленных в соцсетях группах, занимающихся пропагандой самоубийств, экстремистских сайтах. …
|
24 ноября 2017, 08:00
|
У Дмитрия Азарова появится общественный советник в области информтехнологий
|
15 ноября 2017, 11:04
|
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети
Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, …
|
15 ноября 2017, 11:03