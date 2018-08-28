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В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов
Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его …
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30 марта 2018, 07:31
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У американца взорвались наушники Apple AirPods
В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон …
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9 февраля 2018, 07:44
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В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone
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9 января 2018, 07:28
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Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
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8 декабря 2017, 11:46
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Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple
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14 ноября 2017, 05:10
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Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone
Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
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13 ноября 2017, 05:05