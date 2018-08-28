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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Материалы по теме:

В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его 
30 марта 2018, 07:31
У американца взорвались наушники Apple AirPods

У американца взорвались наушники Apple AirPods

В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон 
9 февраля 2018, 07:44
В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

Задымившийся iPhone стал причиной эвакуацией посетителей магазина в Швейцарии. Инцидент произошел 9 января в Цюрихе.

Сотрудник магазина пытался извлечь перегревшийся аккумулятор из смартфона, когда из устройства повалили клубы дыма. Сам работник торговой точки получил ожог руки. Для того, чтобы 
9 января 2018, 07:28
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Налетчики на мопедах ограбили в центре Лондона магазин Apple

Группа злоумышленников на мопедах похитила устройства компании Apple из торгового центра в британской столице. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на полицию Лондона.
 «Десять подозреваемых на пяти мопедах вломились в магазин, разбив стекло, и забрали продукцию Apple», — проинформировали в 

14 ноября 2017, 05:10
Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
На картине молодая женщина рассматривает небольшой предмет. Мужчина отметил, что в настоящее время аналогичным образом ведут себя 

13 ноября 2017, 05:05
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