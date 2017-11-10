В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире Пятый год подряд наиболее дорогими на планете брендами названы Apple и Google. Об этом заявили специалисты английской компании Interbrand, занятой в консалтинге.

К этому году котировка бренда Apple выросла до $184,02 млрд, или на 3% за год. Вместе с тем …