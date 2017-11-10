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В Москве продают места в очереди за новым iPhone X
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3 ноября 2017, 10:04
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Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона
Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
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2 октября 2017, 12:17
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Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет
Американская компания Apple разработала инструкцию по безопасности, которая сужает круг пользователей для системы Face ID. Как известно, такое наименование носит механизм распознавания лиц, имеющийся в новых моделях iPhone, презентация которых состоялась совсем недавно.
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29 сентября 2017, 10:09
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В пятый раз: Apple возглавила список самых дорогих брендов в мире
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26 сентября 2017, 09:18
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ФАС ужесточит наказание для Apple в случае координации цен на iPhone X
ФАС определит для Apple более строгое наказание, если корпорация станет координировать ценообразование на последнюю линейку iPhone в Российской Федерации. Об этом сказал руководитель службы Игорь Артемьев.
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20 сентября 2017, 03:52
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Казус на презентации Apple: В iPhone X не сработала функция распознавания лиц
На презентации, которую 12 сентября провела корпорация Apple, случился неожиданный казус. В презентованном iPhone X не сработала широко разрекламированная функция распознавания лиц Face ID.
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13 сентября 2017, 10:04
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Ритуальные мобильники: Неизвестные пытались в гробах доставить телефоны в ульяновскую колонию
Работники ИК-9 в Ульяновской области пресекли попытку переправить в колонию партию мобильников в гробах. Как рассказывают местные информагентства, эти гробы попали на территорию якобы из-за брака, допущенного осужденными при их изготовлении на участке "Ритуальная продукция".
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14 августа 2017, 03:39
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Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе
После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
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11 августа 2017, 12:37
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«Кнопка» против смартфона: о ситуации на российском рынке мобильных телефонов
Кнопочные телефоны в России постепенно уступают место смартфонам. Из почти 17 миллионов мобильных телефонов, проданных в России в первой половине 2017 года, кнопочные аппараты составили лишь четверть, пишут «Ведомости». По сведениям издания, смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте …
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7 августа 2017, 02:02
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Мобильные гастроли: Два румына украли свыше 60 телефонов на концерте в Испании
В Испании за два часа ловкие воры-карманники вытащили свыше 60 мобильных телефонов. Все произошло во время концерта, на который пришли несколько сотен человек.
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30 июня 2017, 03:26
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Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне
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18 мая 2017, 01:07
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Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей
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11 апреля 2017, 05:18
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Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку
Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
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10 февраля 2017, 03:20